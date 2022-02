Nova parcial da PRF no carnaval já conta com três acidentes graves em MS

Durante policiamento nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul neste fim de semana, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou um novo balanço da Operação Carnaval 2022 com 15 acidentes, três deles foram graves e duas pessoas morreram, em Bataguassu (MS-267) e em Ivinhema (BR-376).

Ambas as fatalidades ocorreram na madrugada de sábado (26) para domingo (27). Em Bataguassu, um policial militar de 25 anos morreu após uma batida traseira em uma carreta que seguia na mesma direção que o veículo da vítima, que viajava em direção a Presidente Epitácio (SP).

Também na madrugada de domingo, Emilly Medeiros Mota morreu em um capotamento na BR-376, no município de Ivinhema. Outros ocupantes do veículo foram encaminhados em estado grave para o Hospital Municipal da cidade de Ivinhema.

No total, 296 pessoas foram penalizadas por realizarem ultrapassagens proibidas, além de 12 pessoas que foram detidas por dirigirem em estado de embriaguez. A infração por dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa é gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Acidentes nas cidades

Não foram só nas rodovias federais que houve violência no trânsito, em Campo Grande e em Ponta Porã houveram casos de graves acidentes que deixaram vítimas fatais. Na região da fronteira do Estado, Juliano Arevalos Caceres morreu na manhã desta segunda-feira (28), ao perder o controle da moto que conduzia, uma Honda Titan CG 160, na rua Guia Lopes, centro de Ponta Porã.