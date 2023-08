Nova Lima é um dos bairros mais cobiçados para comprar imóveis

Asfalto, comércio e chegada de shopping indicam melhorias na região

O Nova Lima está entre os bairros mais procurados para a compra e venda de imóveis. Em junho, ficou em segundo lugar nas pesquisas, obtendo 4,97%. Os dados são de levantamento desenvolvido pelo Radar Imobiliário, por meio do DataZAP.

Em primeiro lugar está Rita Vieira, com 4,98% e em terceiro, Tiradentes com 4,68%. Em relação às pesquisas dos últimos 12 meses, Nova Lima disparou com 1,78 ponto percentual de procura.

No segundo semestre de 2022, os imóveis localizados em Campo Grande passaram por um período de valorização, que chegou ao pico em junho de 2023. De acordo com o Índice FipeZAP, em um ano, o preço dos imóveis da Capital foi de 14,78%. Já a variação nacional dentro do mesmo período foi de 5,72%.

Ao que revela a pesquisa, as preferências partem, sobretudo, pelo tamanho dos imóveis, o número de cômodos e o espaço reservado à garagem. Pelo menos 26% das buscas, tanto para locação, quanto para venda, mostram que a faixa de tamanho mais procurado está em 50 m² a 70 m².

Já os imóveis com dois dormitórios estão na preferência de 53,5% dos locatários e 48,1% dos compradores, enquanto as vagas na garagem se diferenciam por 57,1% que preferem uma vaga e 39,1% dos compradores se interessam por opções com duas vagas.

O gerente de vendas e corretor Ricardo Silva explica que o Nova Lima recebeu muitas melhorias, além de muitos pontos gastronômicos e a influência do shopping e condomínios nobres, como o Alphaville, o que acaba sendo um novo segmento de vendas na região.

“Quem não consegue morar no Parque dos Poderes hoje, vai para o Nova Lima, que também valorizou bastante e tem muita casa boa. O pessoal está fazendo casa de R$ 450 mil e R$ 500 mil no bairro. Antigamente, os terrenos eram baratos e a maioria dos construtores foram para lá por conta disso”, avaliou o gerente.

Ainda conforme o corretor, quem é da região não quer sair e, por isso, prefere adquirir um imóvel próprio onde já tem conhecimento. Com isso em vista, construtores tem feito da área lugar fértil para novas propriedades.

“Por ser um bairro antigo, quando teve as melhorias, os construtores migraram para lá. Os construtores que faziam casa no Los Angeles, Tijuca e Jardim Aeroporto foram todos para lá. As pessoas que já moram na região querem casa ali mesmo e não querem sair do bairro ou da região. Melhorou bastante a situação”, completou.

Experiências

Morador do bairro há 5 anos, o gerente da loja André Arguelho explica que o que chamou sua atenção na hora da escolha foram pontos como asfalto e esgoto, além da variedade de comércios.

“A região vem crescendo muito rápido. Tem shopping, mercados e também vários condomínios e casas novas. Hoje, o Nova Lima já cresceu muito e tem muito espaço para crescer, ainda. Os valores são abaixo dos bairros mais cobiçados, pois sempre houve um certo preconceito quanto à criminalidade do bairro, porém é tranquilo”, argumenta.

Arguelho explica que, na época em que adquiriu a casa, em 2018, o valor pago por ele e a esposa foi R$ 150.000 e, pouco tempo depois, casas iguais a sua foram vendidas com uma diferença de pelo menos R$ 70 mil. “Eu moro na avenida Dona Carlota Joaquina. Foram construídas oito casas nessa rua pelo mesmo construtor que eu negociei. Ele também construiu oito casas na rua de trás. As casas são idênticas, o mesmo projeto. Um ano e meio após eu comprar a minha, essas casas da rua de trás ficaram prontas e foram vendidas por R$ 220.000,00”, avalia o gerente.



O acadêmico do curso de jornalismo, Felipe Silva, de 20 anos, é morador do Nova Lima desde que nasceu. Ele explica que com a chegada do shopping Bosque dos Ipês, as con“Havia regiões que não eram habitadas, por exemplo a do shopping, que era um buraco, era somente mato e depois eu me lembro de começar a construção. Uma das questões também era o asfalto. Até uns anos atrás, a gente só tinha asfalto nas ruas em que passavam os ônibus e hoje, grande parte do Nova Lima é asfaltado. Isso fez com que os terrenos que estavam vazios e abandonados tivessem casas. Cada vez mais a gente vê menos terrenos baldios aqui no Nova Lima e mais casas sendo construídas e vendidas”, observa.

Locação

Para locação, o bairro mais procurado é o Tiradentes, concentrando cerca de 9,28% das buscas. Em seguida está Pioneiros, com 7,29%, e São Francisco, com 5,20%. Aproximadamente uma a cada quatro pessoas na Capital têm interesse em residir em uma dessas regiões.

Para a economista do DataZAP, Larissa Gonçalves, a procura maior por residências no Tiradentes é resultado das mudanças pelas quais a região passou, ao longo dos anos. “A melhora na segurança e outros investimentos como, por exemplo, em infraestrutura, foram transformando o bairro. Atualmente, o Tiradentes oferece uma grande oferta de serviços que vão desde postos de saúde a escolas, até comércios, supermercados e academias, o que contribui para aumentar as buscas por imóveis nessa localidade”, esclareceu.

Por – Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.