Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender das estrelas, qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa logo pela manhã. Aproveite para tirar o máximo da sua capacidade criativa, assim, fica mais fácil se destacar com ideias inspiradoras. Aposte na sua simpatia para contagiar os colegas, clientes e o púbico em geral. As finanças mandam um alerta à tarde, Áries! A boa notícia é que você também estará mais envolvente e irresistível, sinal de sucesso na conquista. Até que enfim, né? Romantismo e alto astral marcam o romance, mas atenção com o excesso de apego.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O céu envia vibes mais tranquilas para o trabalho logo cedo, sinal de que pode brilhar em tarefas que pedem bom senso e praticidade. Pena que nem tudo segue tão maravilhoso à tarde e você pode se envolver em atritos com o pessoal de casa. Cuidar das tarefas também será desafiador se insistir em fazer as coisas de maneira muito antiquada ou tradicional. Você pode curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e até entrar em algumas tretas mais tarde, mas tudo se ajeita no final das contas. Se tem compromisso, precisa ter cuidado para não dar espaço para o ciúme, tá? Melhor não apressar as coisas na conquista porque pode ficar decepcionado/a.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa a terça mais falante e comunicativo do que o normal, Gêmeos! E o ritmo segue intenso nesta manhã tire proveito disso para abrir novas portas no serviço. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. Mas como nem tudo é perfeito, as fofocas podem entornar o caldo nas redes sociais ou na convivência com os colegas. Foque no serviço, escolha bem as palavras e não dê bobeira! Segredo também pode ser revelado, por isso, abra o jogo com o mozão ou com o crush e converse pra acertar as coisas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O dia começa com boas energias nas finanças e você pode confiar em seu faro para descobrir novas oportunidades de encher o bolso. Também pode pintar a chance de dar aquela alavancada na carreira, embora seja mais complicado manter o foco na parte da tarde. Deixe para conversar ou fazer negócios com os amigos em outro momento porque a chance de prejuízo não será pequena hoje! Se alguém próximo pedir dinheiro emprestado, invente uma desculpa e saia de fininho pra não ter problema. A dois, seu lado mais possessivo pode jogar uma pressão muito grande sobre o mozão. Se o seu coração está vago, dê um passo de cada vez e não crie tantas expectativas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Parece que você vai contar com uma reserva extra de energia nesta terça para encarar tudo e mais um pouco, Leãozinho! Criatividade e foco serão a base para ter sucesso, especialmente no trabalho. Foque no que deseja e faça a sua parte sem desanimar. Mas se tiver expectativas elevadas demais, ou se exagerar nas críticas aos colegas, o astral pode pesar no ambiente de trabalho. À noite, vai ser fácil conhecer gente nova, trocar ideias e distrair a mente dos problemas do dia a dia. A sua confiança e o seu charme natural ajudam a fisgar o crush ou atrair novos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Não é hora de apontar os erros do mozão, porque ele pode retribuir na mesma moeda.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A sua intuição estará tinindo nesta terça e você pode descobrir um segredo, enxergar algo que estavam escondendo de você e até aprender mais sobre si mesmo/a. Se puder, tire um tempo para meditar ou explorar seu lado mais místico. Mas o astral muda à tarde e pede um pouco mais de cautela para manter o foco nas tarefas. Há risco de se distrair com bobagens, perder prazos, subestimar seu tempo e até atrasar coisas importantes. Viagem ou estudos também precisam de cuidado redobrado. A conquista pode ficar meio devagar porque sua atenção estará em outros assuntos. Seu maior desafio será controlar a insegurança ou a impaciência com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Comece a terça investindo na dobradinha diplomacia mais boa vontade para lidar com as pessoas. Um clima descontraído favorece os contatos com amigos e pode até render boas risadas, meu cristalzinho! Pena que o clima muda à tarde e as coisas podem se arrastar no serviço, principalmente se você tinha expectativas muito altas para cumprir um monte de tarefas antes de encerrar o expediente. A interação com os amigos também pode reservar brigas e discussões, inclusive nas redes sociais. Na conquista, preparese para ganhar novos contatinhos e não deixe a impaciência atrapalhar. Se quer manter o clima leve e descontraído com o mozão, vai ter que redobrar o esforço.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Com seu lado ambicioso em alta vai sobrar disposição para mergulhar no trabalho e conquistar qualquer objetivo, Escorpião! Mantenha o foco e vá atrás do que quer, seja um emprego novo, um aumento ou o que quer que deseja há tempos. Mas, como a concorrência não dá mole, pode ficar complicado manter boas relações com algumas pessoas no trabalho. Para melhorar o clima, pegue leve nas críticas e não leve qualquer coisinha para o lado pessoal, tá? A boa notícia é que sua popularidade deve trazer na conquista, ainda que algo mais sério não esteja em jogo. Você e o mozão podem se desentender se não tiver mais diplomacia com as cobranças.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa mais descontraído, com boas novas para contatos profissionais e interação com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, você só tem a ganhar se investir em conhecimento, tudo o que aprender ajuda a somar. Pena que manter o foco no serviço pode ser um grande desafio à tarde e a sua atenção pode se voltar para qualquer local, menos para as tarefas que precisam ser feitas. Dê mais importância à saúde, deixe os exageros bem longe e busque o equilíbrio. Se está atrás de um novo amor, deixe a rotina de lado e mostre seu bom humor. A vida a dois fica mais descontraída se esquecer os perrengues do trabalho e focar no mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As transformações estão na ordem do dia e você vai precisar de dedicação para driblar qualquer imprevisto que pintar. A dica dos astros é canalizar sua energia para algo produtivo, o que é mais fácil falar do que fazer, especialmente à tarde. É que mal-entendidos com pessoas próximas, gente mais nova e até com o mozão podem acabar com sua concentração nas tarefas. Pra dar a volta por cima, ouça seu sexto sentido e não fique caçando encrenca, inclusive nas redes sociais, tá? Um pouco de mistério pode dar uma agitada na conquista, mas talvez seja difícil vencer as diferenças no romance, Caprica! A sensualidade pode fazer a diferença se quer voltar às boas com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, as parcerias contam com o apoio das estrelas e as tarefas têm mais chance de sucesso se forem divididas com outra pessoa. Você fará o possível para evitar o isolamento e buscará companhia em todos os momentos, o que ajuda a movimentar a vida pessoal também. Mas assunto antigo, mágoa com um familiar ou lembranças do passado podem ocupar seu tempo e atrapalhar o serviço à tarde. Foque no que é importante e deixe essas picuinhas para outro momento, Aquário. Você pode descobrir novas maneiras de fortalecer o romance, mas driblar o ciúme será um desafio e tanto. Se busca um amor, não deixe um ex atrapalhar as suas chances.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Agir de maneira prática não é o forte do seu signo, Peixes, mas você pode se surpreender com o quanto as coisas vão render se estiver focado no trabalho. Há boas chances de dar um gás nas tarefas pela manhã, mas nada virá sem esforço. Não adianta ficar só sonhando, é preciso fazer a sua parte também. E manter a concentração será a maior dificuldade na parte da tarde, por isso, fuja de conversinhas paralelas e nem chegue perto das redes sociais durante o expediente. Fica mais fácil resolver alguns assuntos de rotina com o mozão, mas não exagere na sinceridade ao expressar seus sentimentos. Aliás, o sincericídio pode atrapalhar a conquista também.