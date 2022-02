Estiagem severa derruba expectativa de agricultores de boa safra de milho e soja

A estiagem que provocou situação de emergência em municípios de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (10), vai prejudicar alguns agricultores do Estado, mais especificamente os que espera bons resultados da próxima safra de soja e do milho safrinha.

Segundo o engenheiro agrônomo da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Jassí Geccon, a situação complica o plantio da soja, que já não está sendo boa, acarretando em prejuízo na produção de grão cheio da soja.

Em relação ao milho safrinha, o especialista explica os danos da produção. ”Vai ser difícil encontrar agricultor corajoso para plantar no terreno sem umidade. Além disso, o plantador de milho safrinha depende que chova ao decorrer do mês para não perder os prazos”.

De acordo com dados de janeiro da Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja e Milho de MS), o impacto da estiagem na produtividade para a safra 2021/22 já resulta em 26% das lavouras sul-mato-grossenses em estado ruim, 23% em estado regular e 51% em bom estado.

”Os caminhos para o agricultor nessa situação é pedir prorrogação de prazo para plantar o milho safrinha, mas somente se haver chuva nos próximos períodos. Já os plantadores de soja poderão recorrer ao Seguro da soja – financiamento que agricultores recorrem para assegurar o custo na hora de produção,” completa Jassí.