Homem é investigado por transmitir COVID-19 de propósito à filha de 10 anos

Polícia Civil da Capital investiga um homem de 39 anos suspeito de transmitir COVID-19 de propósito a própria filha, uma criança de 10 anos. Mãe e filha foram ouvidas pela Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela mãe, no dia 13 de janeiro o pai da criança havia testado positivo para COVID-19 e por isso foi acordado que ele não teria contato com a mesma até que se recuperasse, pois segundo a mãe o homem vivia em aglomeração e não tomava os devidos cuidados para se prevenir do vírus.

No dia 18 de janeiro a criança soube que o pai estaria na casa de sua avó paterna e pediu para visitá-lo, a mãe autorizou desde que fossem tomados os cuidados para prevenir a contaminação. No entanto, durante a visita o homem pediu que a criança tirasse a máscara para que o abraçasse e beijasse.

Segundo a mãe, a menina possui problemas de baixa imunidade e por isso estava usando duas máscaras de proteção durante a visita. No depoimento, a mulher apresentou áudios e prints de conversas com seu ex-marido que comprovam sua versão.