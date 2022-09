Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Crescimento à vista, arianes! Os astros avisam que você pode alcançar um cargo de chefia. Se trabalha em sua casa ou num negócio familiar, deve pintar mais clientes. Caso esteja parada(o), há boas chances de sair da fila do desemprego. Glória! Com a Lua indo para o seu paraíso astral, sua autoestima e entusiasmo estão on e você talvez fique popular. Tudo indica que terá facilidade pra se relacionar com as pessoas, atrair aliados e gente pronta pra te ajudar. Os astros dão play na sua vida amorosa e pode pintar romance com um crush esperto e bom de papo, caso esteja só. Relação com alguém mais novo promete ser uma maravilha. Sexo criativo e picante!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Taurinos amados, a vibe tá boa, muito boa hoje! Além de contar com imaginação fértil e esbanjar animação, tudo indica que o seu signo estará mais comunicativo e fará ótimos contatos. Você tem tudo pra bombar! Aproveite a energia benéfica pra fazer uma fezinha. Se trabalha com parentes, toca um empreendimento em casa ou atua em home office, o serviço tende a fluir bem e render mais. Há sinal de forte ligação com a sua família e maior interesse pelos assuntos do lar. Altas doses de criatividade e diálogo tendem a deixar o relacionamento perfeitinho. Agora se está no rol dos solteiros, lance com um colega de trabalho pode dar bom.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Pode deixar as mãos abertas, pois há previsão de chuva de lobo-guará. Tudo indica que será mais fácil ganhar dinheiro, sobretudo com produtos para o lar, alimentícios ou femininos. Trabalhar de casa ou num empreendimento familiar deve ser vantajoso. Seu lado otimista dá as caras e talvez seja mais fácil dar o pontapé inicial em um projeto. De quebra, seu signo tende a ficar todo animado, expansivo e com a mente borbulhando de ideias. Se está na pista, deve pintar alguém que te estimule com um papo esperto e a atração tende a ser imediata. A dois, sua criatividade bomba e pode criar vários planos pra curtir com o mozão. Sinal de muito prazer e diversão na cama.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Tudo indica que o espírito da Anitta irá baixar e deixar o seu signo po-de-ro-so! Seu jeito comunicativo e criativo tende a ficar no modo turbo e pode te ajudar a fazer bons contatos. Há grandes chances de ganhar mais popularidade e aliados importantes. Nas finanças, é você quem deve dar um 7×1 nos boletos. Graças à Lua, que entra na sua Casa da Fortuna, sinal de mudanças no seu bolso e aviso que você pode faturar mais grana. Amém que fala, né? Se está na pista, há chance de pintar um crush tudo de bom e que te passe segurança para expressar o que sente. Se já se amarrou, você e o mozão talvez alcancem estabilidade financeira e uma vida mais confortável.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tô vendo aqui que você pode encher o bolso e ter mais abundância na vida. Mais consciente e intuitivo, seu signo tende a usar bem a sua grana e a pensar antes de gastar. Estudar, planejar e colocar a mente pra jogo são ótimas atitudes pra melhorar as finanças, coleguinha. Na área profissional, pode ter facilidade pra escolher com que se associa e fecha parcerias. Seu jeito expansivo, animado e otimista também deve ficar mais forte hoje. Se busca um love, tudo indica que terá facilidade para puxar papo e adicionar contatinhos. Pode escolher um partidão para se envolver. Com o momozim, talvez tenha vááárias ideias pra aproveitar bem os momentos a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Alô, alô, Virgem! Os astros avisam que você deve ficar popular. Aí tem tudo pra atrair as pessoas para o seu lado com facilidade, o que será ótimo em reuniões, parcerias profissionais e na hora de fazer seu serviço. Mas no fim da tarde, a Lua entra na sua Casa 12 e abre a porteira do inferno astral. E o que isso significa? Talvez seu signo se mostre mais sensível e dramático. Trabalhar só ou longe das pessoas deve ser melhor, já que poderá colocar em ação a sua intuição e capacidade de pesquisa, que estão ativadas. Com o love, tudo indica que irá abrir o coração e aprofundar o romance. Se está na pista, seu jeitinho retraído pode ser atraente e fazer sucesso.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Prepare-se pra travar no sucesso! Além de esbanjar criatividade e dedicação na carreira, seu signo tem tudo pra ficar mais popular e ganhar reconhecimento da chefia. Aleluia! Pra ficar ainda melhor, seu lado otimista e entusiasmado deve ficar on. Aí tudo indica que irá correr atrás das suas metas com mais vontade. Já o seu jeito encantador tende a te ajudar a fazer excelentes contatos, sobretudo com colegas e amigos. Se está só, o medo de ficar pra titia/titio deve chegar ao fim. É que um bate-papo com amigo talvez esquente e vire romance sério. Com o mozão, o clima não poderia ser melhor: há sinal de conversa íntima, recheada de sentimento e planos para o futuro.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tô vendo aqui que você deve conhecer gente nova, mandar super bem em seus contatos e abrir seus horizontes. Pode até ganhar uma ajuda bem-vinda de amigos influentes. A área profissional está em destaque e tudo indica que irá atrás de reconhecimento e riqueza! Há chance de mudar de cargo, de emprego ou até mesmo de profissão, alterando sua rotina e situação. Você tem tudo pra subir na vida, Escorpião. Oxalá! Se está na pista, os astros revelam que talvez mude seu status nas redes sociais. Boas chances de iniciar um compromisso sério com alguém misterioso ou da sua profissão. Quem já tem um love, deve curtir ótimos papos e zero marasmo no relacionamento.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros derramam good vibes na sua carreira e há sinal de mudanças sensacionais, sobretudo se lida com negócios ou finanças dos outros. Seu esforço deve ser valorizado e você tem grandes chances de alcançar uma boa posição no emprego. Aleluia! Seu lado animado, expansivo e inspirado está em destaque e promete te ajudar a arrasar. Tudo indica que contará com uma baita energia pra ampliar seus horizontes – vontade de viajar e passear, né, minha filha/meu filho? Há sinal de romance promissor com alguém mais jovem ou da sua turma de amigos. Se já se amarrou, você e o mozão tendem a conversar sobre o futuro e bolar planos engenhosos, inclusive de viagem.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Galerinha de Capricórnio, os astros derramam excelentes energias em suas relações profissionais. Pode fazer contatos com facilidade e fechar alianças vantajosas no trabalho. Os estudos estão favorecidos e sua dedicação deve render bons frutos. A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transformações e promete deixar o seu signo mais seletivo. Tudo indica que só irá se ligar a outras pessoas se sentir uma maior conexão. Na área amorosa, talvez cancele a timidez. Com o mozão, você tende a falar mais sobre seus sentimentos e desejos na intimidade. Com seu jeito mais sociável e habilidade pra xavecar, tem grandes chances de desencalhar. Pode rolar sexo quentíssimo!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquário, meu consagrado, mudanças positivas podem rolar no trabalho e você tem tudo pra arrasar. Com seu jeito mais prestativo e popular, há chance de subir de cargo. Aleluia! Também deve pintar uma grana inesperada, herança, seguro ou pensão. O céu tá mostrando que você tem tudo pra lacrar em seus relacionamentos. É que a vontade de receber atenção talvez fique maior, sem contar que seu lado mais sociável, expansivo e simpático deve ficar forte. Se está na pista, seu poder de atração e boa de lábia podem render uma chuva de contatinho te querendo. Pisa menos! Com o mozão, a vibe é apaixonante, com direito a papos íntimos e planos de viagem.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender do céu, você deve sair da sua zona de conforto e parar de empurrar as coisas com a barriga. Pode voltar pra dentro de si, decidir com o coração e fazer mudanças. Ouça sua intuição, que tá forte! Há chance de fechar parcerias importantes na profissão e ter sucesso. Contrato, acordo ou assuntos legais prometem trazer recursos materiais. Clima de entendimento e alegrias com seus queridos, peixinhos e peixinhas! Se está na pista, seu jeito esperto e talentoso deve conquistar corações. O clima pode esquentar com um colega de estudos. Com o mozão, aguarde muita diversão num passeio ou viagem diferente. Há sinal de revoada no colchão, como diz a música.

Veja a previsão do seu signo para os outros dias que você possa ter perdido.

