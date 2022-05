No aniversário de 69 anos, Terenos recebe R$ 66 milhões para infraestrutura e saúde

Na cerimônia comemorativa de aniversário de 69 anos de Terenos, na noite de sábado (7), o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos de R$ 66 milhões como presente ao município, em obras em diferentes setores como infraestrutura e saúde.

Entre elas, a continuação do asfalto até a Ponte do Grego e o convênio para construir o hospital municipal da cidade. Terenos também recebeu um caminhão para o trabalho do programa Prosolo, desenvolvido pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Para dar prosseguimento a pavimentação da rodovia MS-352, o governador assinou ordem de serviço para mais 24,9 km de asfalto, que é o segundo lote da obra, no valor de R$ 44,6 milhões. Ele também autorizou licitação para pavimentação e drenagem Perimetral Oeste e adjacentes, com investimento de R$ 4,8 milhões.

Para o saneamento básico, assinou ordem de serviço para obra de execução de 3.156 metros de rede coletora de esgoto e 186 ligações domiciliares de esgoto, no valor de R$ 759 mil.

Ainda foi autorizada a licitação para melhorias nos centros de reserva e construção de um reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Ao todo são R$ 3,7 milhões de investimento.

Saúde Pública

Para contribuir com a saúde pública de Terenos, o governador assinou convênio para construção do hospital municipal da cidade, no valor de R$ 3,8 milhões.

Na agricultura familiar foram entregues um caminhão caçamba (R$ 540 mil), uma carreta agrícola, assim como pulverizador e retroescavadeira. Os maquinários somam investimento de R$ 324,7 mil.

Já na área de esporte e lazer o município vai receber a arena esportiva, que faz parte do programa “MS Bom de Bola”. Para isto foi assinado termo de cessão de uso.