Palmeiras e Fluminense empatam em jogo equilibrado e estacionam na tabela

Palmeiras e Fluminense fizeram um jogo equilibrado e, mesmo com um segundo tempo melhor, o Alviverde não conseguiu a vitória no jogo de neste domingo (8), no Allianz Parque. Dudu fez para os donos da casa, e Cano marcou para os cariocas: 1 a 1.

Com seis pontos, O Palmeiras segue no meio da tabela do campeonato. Já o Fluminense, mesmo cansado, obteve bom resultado e chegou aos cinco pontos.

O Palmeiras fez um bom 1º tempo, mas não foi tão superior ao Fluminense. O Alviverde apostou na velocidade e no aperto à saída de jogo carioca.

Aos 26′ da segunda etapa, Scarpa recebeu pela direita do ataque e cruzou com muito efeito. A bola passou por todos, mas não por Dudu, que concluiu em cima da linha e fez 1 a 0.

Onze minutos depois, aos 37′, foi a vez de Cano completar para as redes, após boa jogada de Caio Paulista pela direita. O argentino estava sozinho na pequena área e concluiu com categoria, de pé direito para fazer 1 a 1.

Na quarta-feira, o Palmeiras vai a Londrina decidir sua vida na Copa do Brasil contra a Juazeirense-BA. Na ida, em Barueri, o Verdão venceu por 2 a 1. Já o Flu vai a Goiânia encarar o Vila Nova. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 2.

Com informações da Folhapress