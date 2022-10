Na véspera das eleições, campo-grandenses destacam que os votos já estão definidos

Brancos e nulos Escolhas para governador do Estado e presidente da República acontecem nesse domingo

Às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, a reportagem de O Estado foi até o centro da Capital para ouvir as escolhas políticas dos campo-grandenses para governo de Mato Grosso do Sul e a presidente da República. A maioria já tem claras as ideias dos candidatos que serão escolhidos nesse domingo (30), e com isso foram poucos aqueles que dizem votar em branco ou nulo neste pleito.

Dividindo opiniões entre os candidatos para a Presidência e para o Governo de Mato Grosso do Sul, eleitores de Bolsonaro, Lula, Capitão Contar e Riedel deram suas opiniões sobre os fatores que fazem com que eles sejam escolhidos para assumir os próximos quatro anos de governo do Estado e do país.

Claro de sua escolha, o promotor de vendas Rodolfo Machado, 35, destacou que apoia o candidato Lula pelo histórico que teve quando foi presidente do país.

“O PT fez história no paós, e o Lula já tem bagagem. Comparando o que o Brasil era na época dele, com o que estamos vivendo hoje, não me restam dúvidas, meu voto é 13”, opinou.

Quem também compartilha da mesma opinião é o aposentado Waldemar da Silva, 72, que destaca a busca por melhores condições para todos. “Só teve um presidente na história que olhou para o povo brasileiro de verdade, que deu voz para os pobres. Meu voto é no Lula porque tenho certeza de que o povo brasileiro vai voltar a sorrir”, pontuou.

Em contrapartida, a pecuarista Leina Amaral, 65, afirma que votará no candidato Bolsonaro, pois, para ela, ele está conseguindo entregar um resultado positivo nos quatro anos em que esteve à frente do país. “Nosso país está entrando nos trilhos agora, com Bolsonaro mais quatro anos no Poder, as coisas permanecerão corretas. Lá no futuro iremos preparar um sucessor para ele, que dê continuidade nos planos de governo, sem ter o PT mais à frente do Brasil”, destacou.

Com desejo de possibilitar mais quatro anos para o atual presidente, o empresário Alessandro dos Santos, 47, frisou que, apesar de impactos significativos como o cenário de pandemia, o seu candidato conseguiu entregar bons resultados e, por isso, merece continuar no cargo. “Os últimos quatro anos foram difíceis. Tivemos pandemia, guerra entre Russia e Ucrânia. Um cenário difícil de ser administrado. Voto no Bolsonaro não pelo que ele fez até hoje, mas pelo que ele terá chance de fazer nos próximos anos. Assim como outros tiveram, quero dar chance de mais um mandato para ele”, reforçou.

Brancos e nulos

Mesmo com a proximidade da data do 2º turno das eleições 2022 e com boa parte da população decidida sobre as suas intenções de voto, alguns ainda estimam que votarão nulo, como é o caso da esteticista Rosangela Souza, 47, por entender que nenhuma das propostas representa os seus ideais. “Nenhum dos candidatos me representa. É lamentável a posição que o próprio brasileiro colocou o Brasil, para ter que escolher entre um dos dois. Vou votar, para cumprir com meu dever de cidadã, mas não acredito nas propostas dos candidatos, votarei nulo”, contou.

Além disso, também existem aqueles que optam por não declarar seus votos para nenhum dos candidatos e, por isso, escolhem votar em branco, como é o caso do vendedor ambulante Moises Barros, 20. “Não me envolvo com política e por isso voto em branco. Acredito que, independente de quem for eleito, o Brasil e MS continuarão na mesma situação”, finalizou.

Decisões no Estado

Quando questionados sobre os votos para o governo do Estado, alguns já tinha o nome do candidato, como foi o caso do comerciante Gelazio Roque, que escolheu apoiar o candidato Eduardo Riedel. “Riedel está pronto, tem dados na ponta da língua, estudado, e sabe o que está falando. Tenho certeza de que nosso Estado estará seguro com ele no Poder, pois ele sabe tudo o que fará se eleito”, opinou.

Sem dúvidas de que o seu candidato seria a melhor opção para o Governo de Mato Grosso do Sul, a vendedora Fátima Alves, 49, destaca que também vai apoiar o candidato Riedel. “É nítido que Eduardo Riedel está à frente quanto ao Estado. Ele sabe de tudo, conhece muito bem nosso MS. É disso que os sul-mato- -grossenses precisam. Neste segundo turno, não tenho dúvidas de quem está preparado para ser governador”, informou.

Em contrapartida, a aposentada Rivanir Alves, 54, frisa que vai apoiar o candidato Capitão Contar pois acredita que os projetos apresentados indicam para um avanço no Estado. “Capitão Contar está alinhado com o futuro que MS merece. Os planos de governo e os projetos para nosso Estado farão de nós um povo mais feliz e sem corrupção”, apontou.

Com desejo de mudança, o estudante Luan Felipe, 17, reafirmou que também vai votar no Capitão Contar para governador, pois deseja ter pessoas novas no governo. “O Contar representa a mudança. Uma nova história para MS e um novo governo. Vou votar para sair da mesmice e ter a chance de ter os próximos quatro anos com novas pessoas no Poder”, salientou.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de MS.

Confira mais noticias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.