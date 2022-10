Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Ótimo astral para viajar e fazer contato com pessoas que vivem em outras cidades. Se você não pode sair da cidade, tente ao menos respirar novos ares, fazer passeios diferentes, conhecer um lugar recém-inaugurado e interagir com outras turmas. No trabalho, você vai mostrar boa disposição para aprender e deixará claro para os chefes que quer crescer na profissão. Mas não comente seus planos com os colegas, afinal, o segredo é a alma do negócio. Pode se envolver com alguém influente ou com alguém que pensa como você. Mercúrio na Casa do Romance estimula o diálogo e anuncia ótima sintonia com seu bem.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode ser surpreendida com algumas mudanças no trabalho no início do dia ou pode promover as mudanças por iniciativa própria e quem sabe até arranjar um novo emprego. O fato é que essas novidades prometem trazer uma boa grana para o seu bolso, então, vá em frente. Pode ter algum aborrecimento com amigos de manhã. Se você está de folga, a Lua chega à Casa 9 como um convite para viajar. Vai ser bom matar a saudade de quem está longe. É um bom momento para embarcar num romance, então, você deve buscar alguém que também queira compromisso. Ótima sintonia e muito diálogo na união.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Trabalhar em grupo será uma ótima opção e você vai contagiar todos ao redor com seu alto astral. Mercúrio promete deixar você ainda mais criativa, comunicativa e objetiva no serviço à tarde, o que também deve acelerar as tarefas. Se você está com o dia livre, que tal propor um passeio bem animado e romântico com a pessoa amada? Você será pura paixão. Para quem está em busca de um novo amor, a Lua garante ainda mais sensualidade. Você vai atrair facilmente quem deseja. Se esse alguém for um(a) colega ou alguém conhecido, a atração será ainda maior. Use e abuse do seu poder de sedução.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai acordar com ótima disposição para encarar seus compromissos e seu trabalho. Mas deve ter cuidado para não se estressar demais: pense na sua saúde. A Lua na Casa das Alianças favorece as parcerias e você pode se unir aos colegas para alcançar os objetivos em comum. Mas precisará abrir mão de algumas vontades para evitar conflitos e tirar melhor proveito da união. Use a criatividade para vencer qualquer desafio. Tudo indica que você vai arrasar nas paqueras com seu charme e bom papo. Namoro recente pode ficar sério. Na união, fase carinhosa, alegre e romântica. Aposte no jogo da sedução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Um pouco de alegria e diversão é tudo que você vai querer neste sabadão. E se puder fazer um programa animado com os amigos, não deixe a oportunidade passar. Se você vai trabalhar, saiba que o serviço vai exigir muito empenho e uma dose enorme de concentração. Pode ser difícil manter o foco e aprender algo novo, ainda mais se tiver muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Aguarde bons momentos e ótimos papos com a família, especialmente a partir da tarde. Encontro com um ex-amor pode balançar seu coração e reacender esperanças. Na união, momentos só a dois serão valiosos para o casal.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Logo cedo, você pode ter a chance de realizar algo muito importante para seu lar e sua família. Também pode ganhar uma boa grana trabalhando em casa ou ao negociar um bem de família. No trabalho, dedique-se ao que sabe fazer bem e explore a sua experiência. A Lua chega ao seu paraíso astral no fim da manhã e tudo vai parecer mais fácil. Para quem não trabalha hoje, o único compromisso será com a diversão. Tudo indica que você vai tirar o dia para fazer só o que gosta e em boa companhia. Paquera e romance recebem ótimos estímulos. A fase traz carinho, romantismo, diálogo e muita sedução.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você pode acordar neste sábado disposta a sair da rotina, fazer as malas e viajar, talvez até sem nem saber direito aonde ir. O céu indica que pode ser bem divertido se aventurar um pouco e você ainda pode conhecer pessoas bem interessantes. Ainda de manhã, a chega à Casa 4 e envia novos estímulos à sua relação com família. Quem trabalha com parente precisará ter cuidado com conflitos – saiba ceder. pode ganhar uma grana que não está esperando ou faturar com algo feito em casa. Seu coração vai pedir segurança, então converse e conheça melhor o alvo antes de investir. União estável e protegida.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite o início da manhã para resolver assuntos de dinheiro, seja para cortar gastos, arranjar novas formas de ganhar dinheiro ou para renegociar uma dívida. No trabalho, você terá muita facilidade para vender o seu peixe, fazer acordos e convencer as pessoas, mas deve ter cautela para não se envolver em conversas desnecessárias, fofocas e mal-entendidos. Esclareça qualquer pendência com diálogo. Na paquera, os astros acentuam seu jeito sedutor e conquistador, o que deve movimentar as paqueras e esquentar o clima no romance. Diga o que quer, inclusive na intimidade. A ordem do céu é ousar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Marte e Mercúrio incentivarão você a investir nas parcerias e trabalhar em equipe para conquistar seus objetivos. Use seu otimismo sagitariano para motivar os colegas e valorize a troca de ideias. Ainda de manhã, a Lua entra na Casa 2 e anuncia novidades para o seu bolso. Fique atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos. Mas ao mesmo tempo, cuide para não exagerar nos gastos, principalmente com diversão e coisa supérfluas. Na união, a cumplicidade e a confiança só devem aumentar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Por mais que Marte e Mercúrio ampliem sua determinação, iniciativa e ambição no trabalho, um certo desânimo ou cansaço pode dominar você no início do dia. Nem se preocupe, pois a Lua muda-se para Capricórnio ainda de manhã e renova a sua disposição. Procure controlar bem as suas reações para não acirrar um conflito em família. No fim da tarde, faça contato com os amigos e aceite convites para sair. Você também pode ter chance de fazer novas amizades e ampliar seu círculo social. Ótima popularidade nas paqueras. Observe bem quem está ao seu redor. Na união, fase repleta de companheirismo e diálogo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O trabalho em equipe vai fluir bem nas primeiras hora do dia. Seu entusiasmo vai deixar a convivência mais animada e descontraída, e você terá um prazer enorme em trocar ideias e aprender com os colegas. Mas em poucas horas, você pode se sentir mais cansada e entediada. Talvez queira se isolar um pouco, ainda mais se rolar algum atrito ou mal-entendido. Nada vai abalar seu desejo de vencer e brilhar – você só vai preferir agir sem muito alarde, na discrição. Aguarde novidades no amor, ainda mais com Marte, o astro da paixão, iluminando seu paraíso astral. Paixão e sedução garantidas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A família pode exigir algumas decisões o início o dia e você tende a se sentir mais responsável por isso. Bom astral para promover mudanças na carreira, seja um novo emprego ou apenas novas ideias para alcançar melhores resultados. Se quiser trabalhar em equipe, terá que controlar algumas reações e não levar tudo para o lado pessoal. Notícia de alguém que mora longe deve trazer alegrias á tarde. Nas paqueras, você vai buscar alguém com quem tenha muitas afinidades. Pode se envolver com alguém da turma. Na vida a dois, o companheirismo continua estimulado e a sintonia será deliciosa.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.