“Mulher Nota 10”: Vice e 1ª dama falam sobre o “fazer acontecer” para as campo-grandenses

Na continuação das homenageadas de hoje (8) para o prêmio “Mulher Nota 10”, vieram à sede do Jornal O Estado MS a Vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e a Primeira-dama da Capital, Tatiana Trad. Na ocasião, a dupla de mulheres em cargos de importância no Executivo municipal revelaram que o “fazer acontecer” é o que as campo-grandenses mais necessitam.

Para elas, a formação de atividades, de ações sociais, do cumprimento das leis, são o que as mulheres mais precisam no momento para – segundo as duas – “não só realizaram sonhos, mais crescerem na vida com todo o potencial que elas mesmas têm dentro de si mesmas”.

“Estamos servindo as mulheres da Capital. Pelo FAC [Fundo de Apoio à Comunidade], por exemplo, trazemos capacitações à elas, de liderança para as comunidades onde vivem. Isso significa mostrar valor, encorajar essas mulheres para mostrarem suas competências e valores”, disse Tatiana Trad.

“Pelo nosso posicionamento, podemos influenciar e dar oportunidades para que essas políticas públicas cheguem ao público feminino. As leis já existem há algum tempo. Agora falta mais ‘praticidade’, o ‘fazer acontecer’. Estamos aqui para cobrar efetivadade”, pondera a Primeira-dama.

Antes de receber o prêmio “Mulher Nota 10”, a vice do Executivo de Campo Grande levantou o fato de hoje também ser o 7º aniversário da Casa da Mulher Brasileira – que, de Mato Grosso do Sul, se tornou a maior referência nacional. Ainda, a aprovação de documento importante para costureiras campo-grandenses.

“Em parceria com o Senai [Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial], um termo de cooperação foi assinado em prol de 36 costureiras. É a primeira do tipo. São mulheres que trabalham; mãe, filhas avós que cuidam; e ainda ,são elas que, por meio da própria atividade profissional, já estão fechando negócios. Estão crescendo”, avaliou.

O prêmio “Mulher Nota 10” é uma promoção do BDM Digital, entregue pela apresentadora Marinalva Pereira, em parceria com o Jornal O Estado MS.