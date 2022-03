“Eleição de mulheres ainda depende do voto masculino”, lamenta Mara Caseiro

Por ALBERTO GONÇALVES e RAFAELA ALVES – Única representante feminina no legislativo estadual em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) afirmou que a mulher ainda depende do voto masculino para ser eleita. Ela foi uma das homenageadas no Dia Internacional da Mulher (8) com o prêmio “Mulher Nota 10” do BDM Digital, entregue pela apresentadora Marinalva Pereira em parceria com o Jornal O Estado MS.

“A gente tem que ser muito clara, objetiva e transparente, e hoje, infelizmente, recebemos mais votos de homens. A grande maioria das mulheres não votam em mulheres”, disse. Entretanto, a deputada ressaltou que as mulheres já começaram a entender a importância do seu papel na política e a organizar melhores suas campanhas para conseguir se eleger.

“Porque o grande problema que enfrentamos é que a busca por mulheres que querem se candidatar ocorre no último momento e elas entram sem preparar suas campanhas e, por conta disso, a grande dificuldade de se eleger”, explicou.

Mara foi eleita pela primeira vez deputada estadual em 2010 e reeleita para o segundo mandato em 2014. A deputada retornou para Assembleia Legislativa no fim de 2020 para assumir a cadeira no lugar do deputado Onevan de Martos. Mas antes de exercer seu terceiro mandado, ela foi secretária especial de Governo e diretora-presidente da Fundação Estadual de Cultura.

Entretanto sua caminhada na política começou em 1992, como candidata a vice-prefeita, e foi eleita em 1996 a vereadora mais votada na história de Eldorado, cidade distante 446 quilômetros da Capital. Nos anos 2000, foi eleita prefeita, assumindo o comando do município sul-mato-grossense.