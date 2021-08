Mulher morre em acidente envolvendo duas carretas e carro de passeio

Uma mulher que não teve identidade divulgada morreu na tarde desta terça-feira (10), em um acidente envolvendo duas carretas e o carro que conduzia, um Volkswagen Bora que ficou totalmente destruído. A colisão aconteceu na saída para Cuiabá e Três Lagoas, próximo a Uniderp Agrárias.

A vítima ficou presa entre as ferragens e não resistiu aos impactos da batida. A CCR MS Vias foi até o local para socorrer a condutora, mas ela já estava sem vida. Conforme o ocupante de uma das carretas, a mulher perdeu o controle, saiu da pista e rodou com o carro pela via. “Acho que ela vinha correndo muito, não conseguiu frear e o motorista da carreta bateu nela. Quando eu vi ela já tinha atingido meu caminhão”, relata Rosivaldo Ferreira.

Na ocasião, a carreta também saiu da pista e causou tumultuo no trânsito. Ainda não se sabe ao certo quem causou o acidente, a Polícia está no local para fazer os levantamentos do caso. O corpo de Bombeiros também foi acionado, além da Polícia de Trânsito.

Com informações de Itamar Buzzatta