Mulher morre após ter o pé amputado por uma máquina agrícola

Na tarde desta sexta-feira (28), uma jovem de 25 anos faleceu, após ter seu pé amputado em um acidente com maquinário em uma fazenda. O caso aconteceu em Costa Rica e devido a gravidade a mulher foi levada para Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu ao choque hemorrágico e à parada cardíaca.

A Prima da vítima contou aos agentes que a mulher estava trabalhando em uma fazenda, porém ela não conhecia as pessoas que trabalhavam com ela e nem onde era a propriedade. A mulher acabou sofrendo um acidente com uma máquina agrícola, que acabou causando a amputação do pé e parte da perna.

Ela recebeu os primeiros socorros na fazenda e foi transferida para o hospital. Infelizmente, não resistiu e veio a óbito no pátio da Santa Casa.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Cepol.

