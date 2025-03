Mulher erra chave Pix durante transferência bancária e perde mais de oito mil reais em Campo Grande

Vítima percebeu erro ao conferir o comprovante, tentou contato com a destinatária, mas não conseguiu recuperar o valor

Uma mulher de 52 anos perdeu R$ 8.627,56 após se confundir ao digitar a chave Pix durante uma transferência na manhã desta quarta-feira (5), em Campo Grande (MS). O dinheiro foi enviado para outra pessoa, e ao tentar reaver a quantia, a vítima foi bloqueada pela destinatária.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher trabalha no setor financeiro de uma empresa e percebeu o erro logo após a transação, ao notar que o nome no comprovante era diferente do esperado. Diante disso, entrou em contato com o número de telefone vinculado à chave Pix e falou com a pessoa que recebeu o valor.

Inicialmente, a destinatária afirmou que sua neta resolveria o problema, mas depois bloqueou a vítima e não deu mais retorno. Sem conseguir recuperar o dinheiro, a mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.