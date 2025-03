Motorista na contramão bate em moto estacionada na Vila Popular

Acidente ocorreu na madrugada de Carnaval, em Campo Grande; vítima registrou boletim de ocorrência após prejuízo

Um motociclista de Campo Grande enfrentou prejuízos na madrugada desta quarta-feira (5), durante o Carnaval, depois que um motorista, dirigindo na contramão, atingiu sua moto estacionada na Vila Popular. O veículo, um Celta branco, bateu contra a Yamaha Fazer 250 cilindradas enquanto a vítima estava em uma lanchonete.

Após o acidente, o motociclista saiu em busca do responsável e encontrou o carro estacionado dentro de uma garagem na Rua Cezar Augusto Teles, no mesmo bairro. O motorista, que estaria embriagado, estava dormindo dentro do veículo e não chegou a conversar com a vítima sobre os danos.

Sem conseguir resolver a situação, o dono da moto procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência na Depac/Centro.