Mulher é estuprada por amigo durante festa de confraternização

Mulher de 36 anos foi estuprada pelo amigo na madrugada de hoje (17), durante uma festa de confraternização, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada e entregou o caso para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) onde investigará o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor fugiu após cometer o crime. Segundo informações policiais, a mulher realizava uma confraternização de amigos na noite de ontem (16). No local, após todos se alimentarem, a vítima junto com os amigos consumiram bebidas alcoólicas. Em determinado momento, os convidados foram embora e apenas ficou o autor do crime junto com a mulher na casa.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acabou dormindo e quando acordou, pegou o autor em cima dela, já cometendo o estupro. Após ser pego em flagrante, o autor levantou e correu, fugindo do local.

Equipes da Polícia Militar foram acionada e o caso foi registrado na Deam, mas no entanto, a vítima não quis procurar a delegacia segundo consta no boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (depac).

