Homem encontrado seminu e com marcas de tiros na fronteira é identificado

Daniel Benítez Chamorro de 20 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje (17), com marca de tiros na cabeça e cortes na virilha, no bairro Bairro Añareta’i, distrito de Cerro Corá (PY), a cerca de 40 quilômetros de Ponta Porã, município que faz fronteira seca com o Paraguai. A vítima ainda teve as orelhas cortadas. O caso será investigado pela polícia paraguaia.

Conforme informações da rádio paraguaia Futura FM 97.5, a vítima estava sem documentos e com marcas de tiros. O corpo foi encontrado por populares que passavam pela região, que fica a 50 metros da rodovia. A Polícia Nacional foi acionada.

Ainda de acordo com informações da polícia paraguaia, a vítima foi encontrada de bruços, seminu, apenas com uma camisa branca amarrada nas costas. O corpo foi encontrado com cortes na virilha e marcas de tiros na cabeça e nádegas. Daniel ainda teve as orelhas cortadas e foi algemado.

O cadáver foi levado ao necrotério e polícia local investiga o caso.

