‘Muitos brasileiros têm curiosidade sobre a China’, diz diretor da Agência de Notícias Xinhua

Segundo Chen, a expectativa da agência é assinar acordos com grande parte da mídia do Brasil, para que tenham oportunidade de receber informações da China

Para o diretor da Agência de Notícias Xinhua, muitos brasileiros querem saber mais sobre a China em todos os aspectos, mas, devido ao número pequeno de jornalistas brasileiros morando na China, as reportagens sobre o país asiático que chegam até o Brasil são de segunda mão, da mídia europeia e americana. “O que não contribui para a compreensão do povo brasileiro sobre um parceiro tão importante como a China. A Xinhua é uma mídia confiável, que informa sobre a China, a Ásia e até mesmo o mundo”, assegura.

O jornal O Estado firmou parceria com a Agência Xinhua no mês de agosto. Chen espera que, com esse acordo, possa trazer mais chineses para o Estado e mais sul- -mato-grossense para a China. “Esperamos que, depois de ambos assinarmos o acordo de contribuição, seu jornal possa publicar mais reportagens da Xinhua sobre a China, para que o povo de Mato Grosso do Sul possa entender melhor o nosso país”, ressalta.

Inclusive, a expectativa da agência chinesa é, justamente, assinar acordos com grande parte da mídia brasileira. “A Agência de Notícias Xinhua assinou acordos de cooperação ou acordos de contribuição com a mídia nacional brasileira, incluindo a Empresa Brasileira de Comunicação, a Rede Globo, Folha de São Paulo etc. Assinou acordos de contribuição com Monitor Mercantil, TV Pernambuco, Diário de Pernambuco, o Povo, A Tarde e Jornal do Comércio (Rio Grande do Sul), eles utilizam um grande número de textos, imagens e reportagens em vídeo que transmitimos todos os dias, cobrindo tanto notícias chinesas quanto notícias brasileiras, e também notícias internacionais”, afirma.

Cabe ressaltar que a Agência de Notícias Xinhua tem 92 anos no mercado e, ao longo desse período, estabeleceu filiais em mais de 110 países, totalizando 182 filiais no exterior, formando uma rede global de coleta de informações de notícias, fornecendo, 24 horas por dia, notícias em chinês, inglês, francês, russo, espanhol, árabe, italiano, japonês e português, no link: https:// portuguese.news.cn. A primeira filial no Brasil da Xinhua foi estabelecida no Rio de Janeiro, em 1961.

O Estado: Recentemente, a Agência Xinhua firmou parceria com o jornal O Estado. Como foram as conversas e a escolha, por Mato Grosso do Sul?

Chen Weihua: A Agência de Notícias Xinhua tem o prazer de assinar acordo de fornecimento de notícias com o jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Sabemos que embora O Estado tenha sido fundado há pouco tempo, tornou-se um importante meio de comunicação em Mato Grosso do Sul e tornou-se a principal fonte de informação nacional e internacional para a população local. Ouvi dizer que O Estado já é o meio de comunicação mais importante do MS em termos de circulação e visualização. Não muito tempo atrás, um amigo meu conheceu o Sr. Jaime Vallér, o fundador do jornal, e me apresentou a ele. Ambos temos uma compreensão relativamente consistente da importância da mídia e acreditamos que nossas duas mídias deveriam reforçar a cooperação e os intercâmbios. Isso ajudará a promover a população de Mato Grosso do Sul a compreender melhor a China e também incentivará os investidores chineses a compreender melhor o Mato Grosso do Sul, promovendo assim um maior desenvolvimento das relações entre os dois países.

O Estado: A visita em MS pôde ver as potencialidades do Estado, que virou, de fato, o Estado do Pantanal?

Chen Weihua: Desta vez, quando fui a Mato Grosso do Sul para assinar contrato com o jornal, também tive um encontro com alguns emprésarios chineses instalados no Estado. Além disso, o Sr. Jaime me levou para conhecer a linda cidade de Bonito. Aprendi que Mato Grosso do Sul é um importante Estado agrícola. Segundo números divulgados pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), de janeiro a julho deste ano, o Estado exportou R$ 2,57 bilhões em produtos agrícolas para a China, respondendo por 41,16% do total das exportações de produtos agrícolas do Estado, o que foi superior ao mesmo período do ano passado (2,17 bilhões de reais), um aumento de 18,34%.

A China tem sido o maior parceiro comercial do Estado há vários anos. Também aprendi com empresários chineses que eles investem no Estado há muitos anos e estão cheios de confiança nas perspectivas de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Atualmente, sua fábrica está sendo concluída. Acredito que isso certamente contribuirá para o maior desenvolvimento do comércio China-Brasil no futuro e para o processo de “reindustrialização” do Brasil.

O Sr. Jaime também me levou a Bonito, permitindo-me conhecer o enorme potencial de Mato Grosso do Sul em termos de recursos ecológicos. Espero que, com os esforços do nosso pessoal da mídia, as pessoas de ambos os lados possam se entender melhor, mais turistas chineses venham para Mato Grosso do Sul e mais pessoas do Estado viajem para a China.

O Estado: A agência pretende se tornar um dos maiores pools de veículos do Brasil?

Chen Weihua: Permita- -me apresentar brevemente a Agência de Notícias Xinhua. A agência foi criada em 7 de novembro de 1931. É a agência de notícias nacional da China e uma agência de notícias global e assume a importante responsabilidade de publicar, de forma central e uniforme, notícias confiáveis sobre o partido e o governo chineses. O atual presidente é o Sr. Fu Hua e o editor-chefe é o Sr. Lv Yansong.

A Agência de Notícias Xinhua está sediada em Beijing, capital da China, e possui 182 filiais no exterior, incluindo 7 sedes regionais. A agência estabeleceu uma rede global de coleta de informações de notícias e construiu um sistema de disseminação de notícias multilíngue, multimídia, multicanal, multinível e multifuncional que integra notícia da agência, mídia on-line, informações econômicas, distribuição de jornais, imagens comerciais, impressão e publicação e gestão de investimentos etc., fornecendo texto, imagens, gráficos, áudio, vídeo e outros produtos de mídia completos para mais de 8 mil usuários de organizações de notícias em todo o mundo em 15 idiomas, incluindo português, 24 horas por dia.

Agência de Notícias Xinhua é uma mídia de classe mundial com influência global e a única agência de notícias internacional não ocidental reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Assinou acordos de cooperação noticiosa com organizações de mídia em quase 120 países e regiões e colabora globalmente com mais de 20 agências das Nações Unidas e organizações internacionais para realizar atividades de bem- -estar público. A Xinhua atribui grande importância ao fortalecimento dos intercâmbios e da cooperação internacionais e iniciou mecanismos multilaterais de intercâmbio e cooperação de meios de comunicação, como a Cúpula Mundial de Mídia e o Fórum de Alto Nível de Mídia do Brics. A Xinhua também assumiu a liderança no estabelecimento do Comitê Internacional de Cooperação do Think Tank “Cinturão e Rota”, com mais de 100 membros nacionais e estrangeiros.

A Xinhua opera mais de 20 jornais e periódicos, como “Xinhua Daily Telegraph”, “Reference News”, “Economic Information Daily”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Outlook Weekly”, “Half a Month Discussed” etc., assim como a circulação de “Xinhua Daily Telegraph” e “Reference News” é de mais de um milhão de cópias. A Xinhua também possui sua própria editora. A Editora Xinhua edita e publica livros de alta qualidade sobre ciências sociais, com assuntos atuais, assuntos internacionais, finanças e mídia, e tem vantagens únicas no campo editorial.

O Estado: O próprio governo brasileiro fechou parceira com a Agência Xinhua. Isso é reflexo da parceria comercial entre os dois países?

Chen Weihua: Durante a visita do presidente Lula à China, em abril deste ano, o presidente da Agência de Notícias Xinhua, Sr. Fu Hua, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Sr. Mauro Vieira, assinaram um acordo de cooperação entre a Agência de Notícias Xinhua e a Empresa Brasileira de Comunicação na presença dos líderes dos dois países.

A China e o Brasil são parceiros estratégicos abrangentes um do outro, e a cooperação entre os meios de comunicação dos dois países é uma parte importante da cooperação integral China-Brasil. A China e o Brasil são os maiores países em desenvolvimento e importantes economias emergentes nos hemisférios oriental e ocidental, respectivamente. Desde o estabelecimento de relações diplomáticas, há quase meio século, as relações China-Brasil tornaram-se cada vez mais maduras e estáveis, com a sua influência global e estratégica continuando a aumentar, promovendo o desenvolvimento e a prosperidade de ambos os países, dando um exemplo para os países em desenvolvimento tratarem uns aos outros como iguais e em cooperação vantajosa para todos, e contribuindo para a paz e o desenvolvimento mundial.

O Estado: Hoje, a agência já tem parceria firmada com quantos Estados brasileiros? A pretenção é expandir para todos?

Chen Weihua: A Agência de Notícias Xinhua assinou acordos de cooperação ou acordos de contribuição com a mídia nacional brasileira, incluindo a “Empresa Brasileira de Comunicação”, a “Rede Globo”, “Folha de São Paulo” etc. Assinou acordos de contribuição com “Monitor Mercantil”, “TV Pernambuco”, “Diário de Pernambuco”, “O Povo”, “A Tarde” e “Jornal do Comércio” (Rio Grande do Sul), eles utilizam um grande número de textos, imagens e reportagens em vídeo que transmitimos todos os dias, cobrindo tanto notícias chinesas quanto notícias brasileiras, e também notícias internacionais. Esperamos assinar acordos de fornecimento com a maior parte da grande mídia brasileira, para que o povo brasileiro possa ter a oportunidade de receber informações em primeira mão da China, o mais rápido possível.

O Estado: O que a China tem de passar de informação sobre o país em que os brasileiros poucos conhecem?

Chen Weihua: Desde 2009, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Muitos brasileiros têm curiosidade sobre a China e querem saber todos os aspectos da informação sobre a China, incluindo informações factuais, como as conquistas que a China obteve em sua reforma e abertura, e quais mudanças ocorreram; Informações de opinião, como quais opiniões e proposições o governo chinês tem sobre as principais questões internacionais e domésticas, como economia mundial, política mundial e relações internacionais; Informações sobre serviços, como quais políticas e medidas de conveniência a China tem em termos de negócios, estudo, turismo, etc.. Alimentação, vestuário, moradia, transporte, cultura, entretenimento e outras informações. No entanto, devido ao pequeno número de jornalistas brasileiros estacionados na China, muitas das reportagens sobre a China atualmente publicadas na mídia brasileira são reportagens de segunda mão da mídia europeia e americana, o que não contribui para a compreensão do povo brasileiro sobre um parceiro tão importante como a China. A Xinhua é uma mídia confiável que informa sobre a China, a Ásia e até mesmo o mundo. Esperamos que depois de ambos assinarmos o acordo de contribuição, seu jornal possa publicar mais reportagens da Xinhua sobre a China, para que o povo de Mato Grosso do Sul possa melhor entender o nosso país.

O Estado: Como o Brasil é visto pelos chineses?

Chen Weihua: O povo chinês tem uma impressão muito boa do Brasil e do povo brasileiro. Na percepção do povo chinês, o Brasil é uma vasta terra com ricos recursos, incluindo o vasto e caudaloso Rio Amazonas, o Pantanal com extraordinária biodiversidade, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e demais locais lindos como Lençois maranhenses. O povo brasileiro é caloroso e amigável, e sabe cantar e dançar bem, o carnaval e o samba atraíram a atenção mundial; os brasileiros podem jogar futebol a qualquer hora e em qualquer lugar, e seu nível é incomparável no mundo. Eles venceram a Copa do Mundo 5 vezes; o Brasil produziu muitos cantores, e a famosa música “A Garota de Ipanema” é cantada em todo o mundo. O Brasil é um país de imigrantes, e as ricas e coloridas iguarias de vários estados também são muito desejadas pelo povo chinês.

Por – Rafaela Alves e Bruno Arce.

