Municípios de MS aproveitam ampliação e cadastram seus projetos ao Novo PAC

Dourados solicita recursos para 20 iniciativas e Ribas do Rio Pardo prioriza a saúde

Municípios de Mato Grosso do Sul se cadastram no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções do governo federal. O prazo para inscrições foram prorrogadas até neste domingo (12). Como informado na reportagem do jornal O Estado, no sábado (11), Campo Grande lançou 37 propostas, com o valor estimado de mais R$ 500 milhões.

Dourados uma das maiores cidades do Estado cadastrou 20 intervenções no programa, o prefeito Alan Guedes comentou estudar incluir mais obras na lista. “Estou analisando com a equipe a viabilidade de inclusão de algum novo projeto. Na sexta-feira (10), já havíamos submetidos todos os previstos quando soubemos da dilação do prazo”, informou.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo conseguiu mandar todo os empreendimentos no primeiro prazo estipulado, dia 10 de novembro. “Conseguimos registrar todos nossas obras no tempo concedido na plataforma. Não será preciso acrescentar porque pleiteamos o limite de obras permitido para nosso município”, relatou o prefeito, João Alfredo Danieze.

Na lista de Ribas do Rio Pardo, são citadas quatro investimentos na área da saúde, sendo ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e Policlínicas.

Para essa última, o governo prevê R$ 1,026 bilhão para a construção de 54 novas unidades, pedidos no Novo PAC Saúde. As Policlínicas oferecem consultas clínicas com médico em especialidades, como angiologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia.

O PAC Seleções visa atender os projetos prioritários apresentados por prefeitos e governadores, em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Na primeira etapa, estão previstos R$ 65,2 bilhões em investimentos e na segunda fase R$ 70,6 bilhões, somando R$ 136 bilhões de investimentos em obras.

Até sexta-feira (10), foram mais de 25 mil propostas cadastradas, a estimativa do governo federal era receber entre 20 mil, 16.636 foram enviadas conforme o regulamento, 8.714 têm pendência de documentação, são 34% desregulada. Por esse motivo, o prazo final foi adiado, conforme o ministro da Casa Civil, Rui Costa, após reunião com o presidente Lula e ministros da área social.

“Vamos dar um pouquinho mais de prazo e, na segunda (13), a gente começa a colocar a mão na massa, tratar essas informações, para que possamos divulgar e começar a chamar os prefeitos e governadores para iniciar os convênios e contratos e iniciar, posteriormente, as obras”, disse, em entrevista à imprensa.

