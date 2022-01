MS tem alerta duplo por onda de calor e tempestades

Os sul-mato-grossenses precisam ficar atentos para as condições do tempo nesta quarta-feira (19). O Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia) divulgou que há um alerta de tempestade para todo o Estado, com exceção de Corumbá. No extremo sul, há risco de uma onda de calor, que deve atingir 11 municípios.

De acordo com o instituto, o alerta de tempestade vale para 78 cidades até às 9h (horário de MS) desta quinta-feira (20). Podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. As chuvas devem ser acompanhadas de granizo e ventos fortes, que podem chegar a 60 km/h.

As recomendações do Inmet nesta situação são de que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores por haver risco pequeno de queda de galhos. Há chances também de alagamentos.

Onda de calor

Outro alerta emitido nesta quarta-feira foi o de onda de calor, com perigo. O comunicado vale até o dia 24 deste mês e contempla 11 cidades do sul do MS. São elas: Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

A previsão é que as temperaturas subam até 5ºC nestas cidades, permanecendo entre três e cinco dias com os termômetros elevados.