Deputado estadual Coronel David é diagnosticado com COVID-19

O deputado estadual bolsonarista Coronel David testou positivo para COVID-19 no início da semana. Em uma publicação nas redes sociais na segunda-feira (17), o parlamentar declarou ter sido infectado pelo vírus pela segunda vez, mas agora de uma maneira mais fraca.

O ex-comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou aos seus seguidores do facebook estar sentindo apenas um mal estar, mas que já está medicado e isolado. O mesmo anteriormente havia tomado a segunda dose da vacina contra o vírus.

Na primeira vez, o Coronel David foi infectado pelo coronavírus em agosto de 2020 e precisou ficar internado no Hospital El Kadri, em Campo Grande. Ele testou positivo no dia 6 do referido ano e no dia 7 precisou ser internado. No dia 9, recebeu alta e continuou o tratamento em casa.