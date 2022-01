Faustão recebe diagnóstico de COVID e gravações do programa na Band são suspensas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador Faustão, 71, recebeu diagnóstico positivo para COVID nesta quarta (19). Em nota, a Band afirma que o apresentador está assintomático, passa bem e seguirá isolado em casa.

Por causa da contaminação do apresentador, as gravações do programa Faustão na Band foram suspensas. “Como há edições já gravadas da atração até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da semana que vem”, diz a emissora em comunicado.

Após 33 anos na Globo, Faustão estreou na Band na segunda (17) com 8,3 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, levando a emissora à vice-liderança. Em relação ao saldo do horário (20h30 às 22h40) em 2021, quando ainda exibia o Show da Fé, de RR Soares, Faustão elevou em 850% o patamar da emissora.

A Band perdeu apenas para a Globo, uma condição que foi superada pela última vez em janeiro de 2010, com uma edição do Jornal da Band que alcançou 9,5 pontos de média. E abocanhou 12,3% de share (participação entre as TVs ligadas) também na Grande São Paulo.

O placar desta segunda (17) fragilizou ainda mais a audiência do Jornal Nacional, que tem tido sua pior performance em 30 anos (ou desde 1991, quando o Ibope passou a mensurar a audiência de TV pelos mesmos critérios atuais). E tomou uma fatia mais gorda da Record, que exibia a edição “A Bíblia”, feita de retalhos de tramas religiosas anteriores.

Desta forma, a Record foi parar no 4º lugar, com 7,1 pontos. Fazia mais de um ano que a emissora de Edir Macedo não era vencida pela TV de Silvio Santos na região.

O SBT não foi abalado pelo novo fator. A novela infantil “Carinha de Anjo”, também uma reprise, como é o caso da Record, mas sem reedição que a diferencie do folhetim exibido em 2016, permaneceu no 3º lugar, com 7,6 pontos de média.

“Carinha de Anjo” tem texto final de Leonor Corrêa, atual diretora de quadros do Faustão na Band, e irmã do apresentador.