MS mantém ritmo de crescimento com 34,2 mil empregos gerados no ano

Montante é o dobro do acumulado registrado de janeiro a julho de 2020, início da pandemia

Mato Grosso do Sul criou 34.232 vagas de empregos, com carteira assinada, de janeiro a julho deste ano. O número é 50,64% maior se comparado com o mesmo período de 2020, ano em que começou a pandemia, registrando acumulado de 22.723. Os dados fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados ontem (29), pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em janeiro deste ano foram 3.493 empregos formais criados; fevereiro, 7.492; março, 5.587; abril, 2.715; maio, 6.764; junho, 4.247. Em julho, último levantamento feito, foram 3.934 vagas abertas. O valor é resultado de 26.882 desligamentos contra 30.816 admissões.

A proprietária da loja Toca Baby, Adria Fabíola Deiss Alves, de 46 anos, faz parte deste índice. Neste ano, ela empregou sete pessoas no estabelecimento, sendo seis vendedores e um estoquista.

Para ela, as contratações ajudam no dia a dia das famílias, gerando renda. “Acredito que o trabalho dignifica o ser humano e por meio dele é que podemos sonhar e obter materialmente o que desejamos”, comenta.

Segundo o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, os números mostram o avanço da economia de Mato Grosso do Sul, que já superou a crise causada pela pandemia da COVID-19.

Setores

Os setores de serviços e construção civil se destacaram no mês passado, com 1.154 e 833 vagas criadas, respectivamente. O segmento de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura contratou 6.953 trabalhadores no ano, ao passo que a construção civil abriu 5.214 novas vagas e o comércio, 4.089 oportunidades.

Municípios

Campo Grande continua liderando o ranking, no Estado, com 9.840 novos postos de trabalho. Em seguida está Três Lagoas, com 2.965 vagas; Ribas do Rio Pardo (2.945); Dourados, com 2.156 postos de trabalho; e Aparecida do Taboado com 1.003 novos empregos criados.

Brasil

No Brasil, em julho, foram gerados 218.902 vagas de emprego. No acumulado de 2022, foram 1.560.896 novas oportunidades de carteira assinada. Com isso, o estoque total de trabalhadores com emprego formal chega a 42.239.251. São Paulo foi o estado que teve o maior número de empregos formais, com 67.009. Minas Gerais teve 19.060 novos postos; e Paraná abriu 16.090 novas vagas.

Histórico

Em 2020, já no período da pandemia, foram criadas 1.744 vagas; fevereiro, 5.853; março teve saldo negativo de 638 vagas; abril, – 8537; maio, – 3.398; junho, apenas 370 oportunidades; e julho teve 2.183.

