Mandetta é o entrevistado desta terça-feira

O grupo do jornal O Estado MS entrevista nesta terça-feira (30), o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), candidato ao senado.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no Youtube e Facebook ao vivo.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano. O grupo entrevistou os candidatos a vice – governadores e agora recebe os candidatos ao senado para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória.

Luiz Henrique Mandetta

Com um vasta bagagem política foi secretário de Saúde da Capital em 2004 durante a gestão de Nelsinho Trad, em 2010 foi eleito a deputado federal recebendo 78,7 mil votos, sendo posteriormente reeleito com 57,3 mil votos nas eleições 2014. Sempre defendeu uma política conservadora e foi a favor do impeachment da Dilma. E em 2019 foi nomeado ministro de Saúde durante o governo de Bolsonaro e defendeu o isolamento total durante a pandemia e terminou deixando o cargo durante o enfrentamento. Em 2022 após a fusão do DEM, Mandetta ingressou ao União Brasil no qual concorre a uma vaga como senador do Estado.

Confira os convidados e datas previstas: