MS já tem 20 torres como a que vai atender Rota Bioceânica

Mato Grosso do Sul já conta com 20 torres de radiocomunicação em pleno funcionamento como a que será instalada no município de Porto Murtinho, que fica a 473 quilômetros da Capital. Inclusive, segundo o coronel Carlos Alberto Pereira, da Coordenadoria de Gestão de Infraestrutura de Radiocomunicação, da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a nova torre será integrada a essas já existentes no Estado, na faixa de fronteira, por meio de enlaces de ponta a ponta por radiofrequência.

“Hoje o município conta com uma de 20 metros, mas ela atende apenas a área urbana de Porto Murtinho. Já a nova torre terá 60 metros com uma suporte maior para aguentar mais antenas, até porque será de uso compartilhado entre as forças estaduais de segurança e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), PF (Polícia Federal), Receita Federal e outros órgãos que vão precisar de comunicação com a Rota Bioceânica”, assegurou.

O novo equipamento permitirá ainda que a PRF, por exemplo, faça comunicação com todo o país com a instalação de uma repetidora de frequência. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um projeto de ampliação foi realizado para que a nova torre pudesse ser integrada, e a partir do estudo foi identificada a necessidade de mais dois sítios de telecomunicações entre as cidades.

“Perfazendo um total de três conjuntos de radiocomunicação, que quando implantados, a comunicação se estenderá por todo o trecho entre Campo Grande e Porto Murtinho”, explicava trecho da nota. A PRF já utiliza no Estado 89 torres de radiocomunicação, sendo que uma parte delas é própria ou locada, outra parte é compartilhada com as demais forças de segurança e um terceiro bloco é oriundo de acordo de cooperação com a concessionária da rodovia. Os equipamentos de radiocomunicação são utilizados ao longo das rodovias federais.

Conforme o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, afirmou em entrevista ao jornal O Estado, já noticiado na edição do dia 23 de outubro, será investido aproximadamente R$ 1,5 milhão na instalação da nova torre e nas adequações necessárias aos dois sítios. Os valores estão sendo disponibilizados por meio de convênio firmado entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Porto Murtinho e a PRF.

Vale ressaltar que a instalação dessa torre também faz parte do planejamento que está sendo realizado pela Sejusp em relação à segurança dos usuários da Rota Bioceânica, prevista para ser entregue nos próximos anos. Videira assegurou que, junto com o progresso, a nova rota trará também a atuação do crime organizado.

Inclusive, não apenas para o transporte de ilícitos, mas uma das preocupações da segurança pública é também com o crescimento de um crime que até agora é incomum em Mato Grosso do Sul, que é o roubo de cargas. “Uma atenção que a gente tem de ter, até mesmo porque não é comum aqui, é o roubo de cargas, porque muitas cargas valiosas serão transportadas pela Rota Bioceânica.”

As 20 torres que já estão em funcionamento em Mato Grosso do Sul foram implantadas na região de fronteira, nas cidades de Deodápolis, Glória de Dourados, Douradina, Jateí, Fátima do Sul, Laguna Carapã, Caarapó, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo Japorã, Iguatemi, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Ponta Porã, Caracol, Bonito, Bodoquena e Sidrolândia.

