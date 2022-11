Dia será de sol forte e temperaturas acima de 30ºC em MS

O sol e o calor devem ser fortes nesta segunda-feira (07) em todo Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 30ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu claro, com mínima de 16ºC e máxima de 30ºC, ventos de 13 km por hora e umidade relativa do ar em 53%.

Os termômetros podem chegar hoje aos 36ºC em Corumbá e Coxim, 35ºC em Porto Murtinho, 33ºC em Três Lagoas, 32ºC em Dourados e 29ºC em Ponta Porã.

A umidade relativa do ar pode atingir os 20% ao longo do dia, o que significa estado de alerta. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda a população a evitar exercícios físicos e ao ar livre entre 10 e 16 horas, evitar ambientes fechados e sem ventilação, usar soro fisiológico nos olhos e nariz, hidratação constante e cuidados redobrados para crianças, idosos e animais.

De acordo com a meteorologia, não há previsão de chuva até quinta-feira no Estado. As pancadas de chuva devem reaparecer em todo Mato Grosso do Sul na sexta-feira e seguir pelo fim de semana.