MS entra em alerta para baixa umidade neste sábado (25), com calor de até 36°C

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul neste sábado (25). A previsão indica índices entre 20% e 30%, patamar considerado de atenção à saúde.

O aviso é válido das 11h às 20h, período em que o clima deve ficar mais seco. Diante do cenário, a orientação é aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas nas horas mais quentes e reduzir a exposição direta ao sol.

A condição ocorre em meio às altas temperaturas que atingem o Estado, com máximas que podem chegar a 36°C. O tempo seco é provocado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima quente e sem chuvas.