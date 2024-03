Motoristas de aplicativo fazem carreata em protesto ao PL 12/2024

Motoristas de aplicativos se reuniram na manhã desta terça-feira (26), em protesto ao PL (Projeto de Lei) nº 12/2024, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O objetivo da manifestação é chamar a atenção da bancada federal, para que a categoria seja ouvida. Os manifestantes vestiam camisetas com a seguinte frase: “Nós motoristas, queremos ser ouvidos”

A carreata teve início às 9h, no Parque dos Poderes, e seguiu até a Praça do Tereré, na orla do Aeroporto Internacional de Campo Grande, passando por importantes pontos da Capital, como o Bioparque Pantanal e Praça Ary Coelho.

Priscila Luz, 30, uma das organizadoras da carreata é motorista de aplicativo há cinco anos, e ressalta que o PL nº 12/2024 foi elaborado sem que os motoristas fossem ouvidos e concordassem com os termos.

“Esse projeto foi elaborado sem o nosso consentimento e sem perguntar o que nós achávamos, quais eram as nossas dores, o que deveria ser reivindicado ou mudado, foi feito pelos governos, plataformas e sindicatos, sindicatos esses que não nos representa e a nossa reinvindicação hoje é essa. Contra essa PL, porque nós acreditamos sim que tem que ser regulamentada a nossa profissão, não estamos fugindo disso, de pagar impostos ou termos benefícios, mas da forma como foi feito esse projeto de lei ficou muito ruim, ficou inviável para nós motoristas e se a PL for aprovada, é muito provável que nossa profissão seja extinta”, afirmou.

Priscila finalizou dizendo que a classe grande é unida, e que precisam do apoio de todos os motoristas e da população, que será prejudicada caso o serviço de transporte por aplicativo acabar.

De acordo com os organizadores, no ponto de partida da manifestação havia aproximadamente de 300 carros, mas a estimativa com outros carros entraram no meio do percurso, é de que cerca de 1500 motoristas participaram da carreata.

Com informações da Repórter Julisandy Ferreira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: