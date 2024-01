Motorista bêbado e sem CNH bate carro com criança e bebê dentro

Um homem de 61 anos, alcoolizado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) bateu com o veículo que dirigia em uma palmeira no canteiro central da avenida Porto Carrero, em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande. Dentro do veículo estavam um menino de sete anos e um bebê de pouco mais de um mês.

Segundo informações do portal Diário Corumbaense, o acidente aconteceu por volta das 23h deste sábado (27) entre as ruas Geraldino de Barros e Tenente Melquíades de Jesus. Além das crianças, duas mulheres de 46 e 24 anos também estavam no veículo.

O motorista era marido e sogro das mulheres. Quando a equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá chegou ao local do acidente, os ocupantes estavam fora do veículo. A mulher de 24 anos apresentava lesão, com suspeita de fratura e luxação na região do braço direito. Os outros ocupantes não se feriram, mas também foram levados para o pronto-socorro municipal para avaliação médica.

O boletim de ocorrência 481/2024 informa que o motorista do veículo deixou o local do acidente, mas foi detido pela Polícia Militar em visível estado de embriaguez. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que ele tinha habilitação “A”, para conduzir somente motocicletas e ciclomotores e não carros. Além disso, a carteira venceu em maio de 2023.

O homem, que sofreu corte na mão esquerda na colisão, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem carteira de habilitação e embriaguez ao volante.