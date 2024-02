Motociclista morre após colisão com bicicleta elétrica na Euler de Azevedo

Um motociclista, identificado como Emerson Jesus Antunes Braga, de 35 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (19), após se envolver em acidente com uma bicicleta elétrica na Avenida Euler de Azevedo, no bairro Coophasul.

Informações iniciais indicam que a vítima pilotava uma moto Yamaha Fazer, quando colidiu com a bicicleta elétrica, conduzida por um idoso de 70 anos. Com o impacto, o capacete do motociclista escapou e ele teria batido a cabeça no asfalto, o que pode ser a causa da morte.

O capacete do idoso também escapou, mas ele foi levado para a Santa Casa e não há informações sobre seu estado de saúde. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e foi realizado a reanimação na vítima, que não resistiu.

Há marcas de frenagem na pista e a motocicleta foi parar a metros de distância do corpo. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, e a Polícia Militar está no local. Duas partes da pista no sentido bairro/centro está interditada e o trânsito é lento.

Segundo acidente no mês

No início deste mês, acidente com bicicleta elétrica fez outra vítima.

Kátia Cilene Gonçalves da Silva, 43, morreu após ter sofrido uma queda enquanto conduzia uma bicicleta elétrica, na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Ginásio Guanandizão, região do Bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, duas possíveis circunstâncias podem ter influenciado no acidente fatal. A primeira seria a possibilidade da roda da bicicleta elétrica estar com alguma peça solta, visto que testemunhas afirmaram para as autoridades que Kátia caiu após o pneu dianteiro ter travado na avenida.

A segunda é que o capacete de baixa qualidade que Kátia utilizava ficou destruído após o impacto, ocasião diretamente ligada à gravidade das lesões sofridas e que ocasionaram a morte. [Com informações do repórter João Santana Fernandes]