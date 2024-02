Com mais de 6 mil oportunidades de emprego em MS, 3,5 mil são para Capital

Para quem busca uma oportunidade de emprego, Mato Grosso do Sul possui 6.139 vagas disponíveis nesta segunda-feira (19), sendo 3.532 exclusivas para Campo Grande. Além disso, há oportunidades de estágio e para Pessoa Com Deficiência (PCD).

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abre a semana com 4 mil postos de trabalho espalhados pelo Estado. Em Campo Grande, são 1.393 vagas disponíveis atualmente. Fora estas, há ainda 41 exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Já no interior, Amambai aparece com 121 vagas de emprego em aberto. Cassilândia também aparece na lista, com 235 vagas. Em Chapadão do Sul são 146 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 416, Rio Brilhante, com 125, Sidrolândia com 197 e Três Lagoas com 116 vagas disponíveis fecham a lista.

A lista completa de vagas pode ser conferida neste link. Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho; para PCD é preciso laudo médico atualizado. As unidades também oferecem requerimento ao Seguro-desemprego.

Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.139 vagas de emprego para 224 profissões, em 300 empresas de Campo Grande. São 209 vagas para auxiliar de linha de produção, 46 vagas para repositor de mercadorias, 22 vagas para motorista carreteiro, 20 vagas para manobrista, 19 vagas para ajudante de eletricista, 17 vagas para auxiliar de marceneiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1270 oportunidades em 108 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, repositor – em supermercados, com 28 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, separador de material reciclável, com 10 vagas, entre outros.

Para o público PCD, são oferecidas 16 vagas em 7 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, porteiro, também com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.