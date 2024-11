Motociclista morre ao colidir contra poste na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande

Na madrugada de hoje (20), um rapaz, de 19 anos, morreu após colidir a moto contra um poste na Avenida Duque de Caxias, em frente a base aérea.

A suspeita é que o jovem seguia sentido ao centro da cidade e no meio do percurso precisou desviar de algo e acabou batendo no poste.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o rapaz faleceu antes de ser socorrido devido a gravidade dos ferimentos.

Consta no Boletim de Ocorrência que o pai da vítima foi informado sobre o ocorrido e se dirigiu até o local do acidente. O homem informou aos policiais que o filho fez o último contato com ele por volta de meia-noite e também relatou que a motocicleta possuía um rastreador e o equipamento indicava que o rapaz passou pela Avenida Júlio de Castilho, Rua Brasília e depois para a Avenida Duque de Caxias.

Conforme o homem, o filho não tinha habilitação.

