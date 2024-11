Chuvas, tempestades e frente fria são esperadas nesta quarta em MS

A previsão do tempo para esta quarta-feira(20), feriado da Consciência Negra é de instabilidade devido a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica. São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica, também, ocorre devido a disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno. Aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul. Nestes dias, podem ocorrer acumulados de chuva significativos, com valores acima de 30 mm/24h.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-25°C e máximas entre 30-33°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 29-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-30°C. Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

