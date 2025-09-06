Motociclista de 49 anos morre após ser atingida por carro em Dourados

Batida aconteceu em cruzamento durante a chuva na manhã de sábado (6)
Um acidente registrado na manhã deste sábado (6) resultou na morte de Zilena Ferreira da Silva, de 49 anos, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro no cruzamento da avenida e da rua Ediberto Celestino de Oliveira, no Jardim Clímax.
De acordo com informações da ocorrência policial, o condutor do automóvel relatou que seguia pela avenida, no sentido Oeste-Leste, quando a motociclista teria desrespeitado o sinal vermelho. Na sequência, ocorreu a colisão.
Com a força do impacto, a vítima foi lançada para a pista contrária. O carro, desgovernado, atingiu uma árvore no canteiro central e acabou tombando. O acidente aconteceu durante a chuva e foi registrado por câmeras de segurança da região.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro à motociclista e a encaminharam ao Hospital da Vida. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco antes do meio-dia.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.
/
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram