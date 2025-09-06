Após derrota para a Itália, Brasil disputa medalha de bronze no Mundial de vôlei feminino neste domingo

Seleção brasileira perdeu por 3 a 2 na semifinal e enfrentará o Japão em busca do pódio

A seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada pela Itália por 3 sets a 2 (25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15) na manhã deste sábado (6), e não avançou para a decisão do Campeonato Mundial. Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães agora disputa a medalha de bronze contra o Japão, neste domingo (7), a partir das 5h30, no horário de Brasília.

A ponteira Gabi, que marcou 29 pontos na partida, destacou o desempenho da equipe e elogiou a Itália: “Não é fácil sair de uma partida como essa na qual tivemos muitas oportunidades. A Itália mostrou porque é o melhor time do mundo e soube jogar nos momentos de pressão. É um time muito sólido, nós conseguimos marcar o time delas em alguns momentos, mas elas têm um banco muito forte. Estou muito orgulhosa da nossa equipe, da atitude e da maneira que nos comunicamos dentro de quadra.”

A final do Campeonato Mundial será disputada entre Itália e Turquia.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram