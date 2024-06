Mortes por Influenza chegam a 50 em MS e jovem de 20 anos está entre vítimas recentes

O boletim epidemiológico semanal da SES (Secretaria de Estado de Saúde), desta sexta-feira (21), revela seis novas mortes por Influenza em Mato Grosso do Sul. O registro de óbitos durante todo o ano chega a 50.

Os mais recentes foram de um jovem, de 20 anos, no dia 08 de junho, em Miranda, uma mulher, de 77 anos, no dia 12 de junho, em Campo Grande, uma mulher, de 85 anos, no dia 15 de maio, em Campo Grande, uma mulher, de 88 anos, no dia 10 de junho, em Ponta Porã, uma mulher, de 71 anos, no dia 08 de junho em Ponta Porã, um homem de 42 anos, em Campo Grande, no dia 15 de junho.

Entre os 514 casos confirmados, todos são de Influenza A, 119 H1N1, 303 H3N2, 92 não subtipado. Dos 50 óbitos, 9 foram provenientes de H1N1, 36 Influenza A H3N2, 5 Influenza A não subtipado.

Em Campo Grande, 247 pessoas estão hospitalizadas tratando a doença. Em Dourados são 29. Em Ponta Porã são 29. Em Corumbá são 26. O levantamento aponta 514 casos confirmados da doença em 2024.