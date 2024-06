Agendão: fim de semana tem Fábio Porchat, Le Cirque, Festival de Ioga e mais festas juninas

O fim de semana chegou e não tem desculpa para ficar em casa. Nesta sexta-feira (21), o Teatro Dom Bosco recebe o comediante e ator Fábio Porchat para uma noite de risadas. Com seu show de stand-up, Porchat promete compartilhar histórias engraçadas de suas aventuras pelo mundo.

Enquanto isso, no estacionamento do Shopping Campo Grande, o renomado circo francês Le Cirque apresenta um espetáculo cheio de magia e acrobacias, numa experiência única para todas as idades.

O mês de junho ainda não acabou e as festas juninas não para. Destaque para o 2º Arraiá da Alems, neste sábado (22), que terá música ao vivo, barracas de comidas típicas e arrecadação de donativos para instituições sociais.

Para começar o domingão (23) em harmonia e bem-estar, o Parque das Nações Indígenas recebe o Festival de Ioga. Em celebração ao Dia Internacional do Ioga, o evento oferece aulas conduzidas por especialistas, promovendo saúde física e mental em um ambiente ao ar livre.

Sexta-feira (21)

Exposição Cores do MS – O Espaço Arte exibe obras de várias artistas talentosas, incluindo Lúcia Monte Serrat, Giane Bifon, Gagá Gabrielli, Jaqueline Basso, Olga Martínez, Paola Roma e Patricia Helney. Esses encontros artísticos ocorrem aos sábados, onde as artistas se dedicam à pintura em aquarela.

As peças expostas refletem as perspectivas únicas de cada artista, inspiradas pelas Cores do Mato Grosso do Sul. Com técnicas que incluem pinceladas leves, mistura fluida de cores, colagens e bordados, as obras contam histórias que destacam a beleza e a cultura do estado de Mato Grosso do Sul. A exposição estará aberta ao público até 28 de junho.

Horário: 7h às 11h e 13h às 16h

Local: Paço Municipal – Av. Afonso Pena, 3279, 2º andar – Centro

Entrada: gratuita

Fábio Porchat – O comediante carioca Fábio Porchat se apresenta em Campo Grande com um show de stand-up, trazendo duas sessões repletas de novas histórias de suas viagens pelo mundo, incluindo experiências na Índia, África e Nepal.

Horário: 22h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 87, pelo link https://encurtador.com.br/kCDLX

Le Cirque – O fabuloso circo francês Le Cirque está montado no estacionamento do Shopping Campo Grande e conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo, carro Transformers e artistas internacionais. O espetáculo promete uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Horário: 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo link www.guicheweb.com.br/lecirque

Feira Gaúcha – Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Exposição Imersiva do Van Gogh – A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/kFNV0

Parque dos Dinossauros – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o Parque dos Dinossauros oferece uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, divididos em cinco travessias que interligam plataformas.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local

Aventura na Lava – Tem brincadeira inédita no Shopping Norte Sul Plaza: o parque “Aventura na Lava” é uma brincadeira diferente inspirada em um vulcão em erupção, com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. O parque é um desafio para a garotada, convidada a imaginar um rio de lavas no chão de bolinhas, com obstáculos a serem vencidos.

A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O parque fica na praça de eventos, e os valores dos ingressos são: R$ 50,00 por 30 minutos (com adicional de R$ 10,00 a cada 15 minutos extras na atração).

Horário: 10h às 23h (sexta e sábado) e 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

The Kingdom Park – O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação.

Horário: 16h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: ingressos a consultar no local

Bosque Fun e Play Games – A meninada vai se esbaldar com as opções que o Shopping Bosque dos Ipês preparou, incluindo o novo parque temático indoor Bosque Fun. Ele oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

Espaço Japão – Para celebrar o Dia da Imigração Japonesa, comemorado em 18 de junho, o Espaço Japão terá diversos grupos de dança, demonstração de Karatê pela Escola de Kyokushin Karatê Hagakure Dojo, karaokê, anime song dance e campeonato de Jan Ken Pô.

Horário: 16h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

Festa Junina Solidária – Nesta sexta-feira, a Festa Junina Solidária será realizada com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. O evento contará com comidas típicas, quadrilha, brincadeiras juninas e música. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Horário: 19h30

Local: Casa do Carlos Coimbra – Avenida Eduardo Elias Zahran, 1967

Entrada: R$ 50, disponível pelo link https://encurtador.com.br/aiynz

VII Festa da Padroeira – A festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será em formato de quermesse pelo Santuário Estadual. Serão 10 dias de celebrações religiosas, atrações artísticas e praça de alimentação.

Horário: 18h

Local: Entre as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bairro Amambaí

Entrada: gratuita

Ton Alves – O cantor Ton Alves se apresenta no Teatro do Mundo nesta sexta.

Horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: R$ 40 na bilheteria

Sábado (22)

Exposição “Entre Lugares” – O Museu da Imagem e do Som (MIS) em Campo Grande abre ao público a exposição “Entre Lugares”, do Projeto Naus. A visitação vai até 10 de julho. Curada pela artista visual Isabê, a mostra inclui trabalhos de Ana Mallmann, Antigodoy, Brenda Postaue, da Mata, Elias de Aquino, Melissa Aguiar e Tom Kyo.

Naus é um programa de imersão e experimentação curatorial que promoverá pesquisas, produções, conversas públicas e exposições ao longo de 2024. Esta segunda exposição explora espaços intermediários como facilitadores de interpretações, convidando o público a interagir com as obras.

Horário: a partir da 19h

Local: MIS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Feira Explosão – A Feira Explosão acontece na Morada dos Bais, neste sábado, reunindo expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável.

Horário: 8h às 13h

Local: Orla da Morada dos Bais – Av. Afonso Pena – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá dos Catedráticos – A festa junina do Grêmio Recreativo Os Catedráticos do Samba contará com barracas de comidas típicas, quadrilha maluca, atrações musicais e diversas brincadeiras.

Horário: 19h

Local: R. Macaé, 572 – Silvia Regina (quadra da escola de samba)

Entrada: gratuita

Festa Junina da Esplanada – Organizada pela Feira São Chico, a Festa Junina da Esplanada trará mais de 50 expositores de artesanato, gastronomia e moda autoral.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Festa Junina do Ponto – O Ponto Bar organiza sua festa junina com quadrilha, decoração temática, quentão, comidas típicas e DJ set recheado de música boa.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: gratuita até 22h; posteriormente, consultar na portaria

Arraiá do Portuga – O tradicional arraial do Clube Estoril acontece neste sábado, com quadrilha e muita comida típica.

Horário: 19h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Arraiá da Alems – Barracas de entidades assistenciais, músicas, comidas típicas e muito mais movimentam o 2º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A festa tem na programação show da banda de forró Flor de Pequi e o Grupo Canto da Terra, barracas de quentão, arroz carreteiro e várias outras delícias juninas

Horário: 17h30

Local: Assembleia Legislativa de MS – Av. Desem José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio

Entrada: doação de itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis

Festa do Padroeiro São João Batista – O evento contará com show de prêmios de R$ 30 mil (cada cartela custa R$ 25), comidas típicas e atrações musicais.

Horário: 19h

Local: R. São Francisco Sabino, 58 – Coophasul

Entrada: gratuita

Especial Queen & U2 – A banda Rockfeller apresenta um repertório de clássicos das bandas Queen e U2. O evento contará com a abertura do DJ Marco Moraes.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://encurtador.com.br/bhj5z

Domingo (23)

Festival de Ioga – O Festival de Ioga – Vida Saudável acontece neste domingo (23), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O evento é gratuito e ocorre em comemoração ao Dia Internacional do Ioga, celebrado em 21 de junho. O festival começará às 7 horas com uma caminhada e, posteriormente, às 9 horas, serão conduzidas aulas pelos professores da Associação dos Professores de Ioga e da Associação Ioga para Todos CG.

Horário: a partir das 7h

Local: Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Vai ou Racha junina – A tradicional feira Vai ou Racha acontecerá neste final de semana com uma edição especial em clima de festa junina. O evento contará com expositores de artesanato, moda autoral, comida de feira, comida típica de festa junina e brechó. Haverá também apresentações do Teatro Imaginário do Maracangalha e discotecagem com DJ TGB.

Horário: 8h às 14h

Local: R. 14 de Julho, 4000 – Atrás do Comper São Francisco

Entrada: gratuita

Entrelaçando – O duo Amálgama apresenta o concerto do Projeto Entrelaçando. No repertório, peças barrocas originais para os instrumentos do duo e versões instrumentais de canções brasileiras.

Horário: 11h

Local: Teatro Luis Felipe de Oliveira – Campus Cidade Universitária da UFMS – Av. Costa e Silva, s/n – Pioneiros

Entrada: gratuita

Planeta Água – Neste domingo, o Grupo Casa apresenta a peça de teatro “Planeta Água”. O espetáculo se passa em um mundo em crise, com os rios secando, o ar poluído, as árvores morrendo e a população está com os dias contados. Um trio de palhaços inquietos, encontram uma nascente pura, no meio do Pantanal Sul-mato-grossense, e a partir dali iniciam uma nova jornada de esperança, e vivem uma grande aventura. “Planeta Água” é um espetáculo para todas as idades, cheio de poesia e um convite a reflexão para o cuidado com o meio ambiente.

Horário: 16h

Local: Grupo Casa – R. Visc. de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: ingressos a R$ 40, pelo WhatsApp (67) 99290-6961