Moreninhas contará com novo polo da UEMS a partir de 2023

Escolha oferece fácil acesso para alunos e desenvolvimento para a região

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado MS

A região das Moreninhas contará a partir do ano que vem com um polo da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Su). A aprovação para instalação do novo polo foi dada durante a reunião ordinária do CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), na última terça-feira (30), no plano de ação para 2023, no qual foram aprovados novas 14 ofertas de cursos de graduação que entrarão nos processos seletivos do próximo ano.

No novo polo na Moreninhas, que fica na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, serão oferecidos os cursos de história e administração pública. Para Campo Grande, ao todo, serão abertas quatro ofertas de curso de graduação, dois para o polo das Moreninha e dois para o a Matriz da universidade, que fica no bairro Santo Amaro.

As unidades da UEMS em Campo Grande oferecerão novos cursos de Psicologia; Ciências Biológicas, História e Administração Pública a partir de 2023. O Curso de História antes oferecido na UEMS/ Amambai, agora será transferido para a Unidade Moreninhas da UEMS/Campo Grande junto ao Curso de Administração Pública.

Além da aprovação desses novos cursos, também houve mudanças significativas no currículo das mais de 20 licenciaturas oferecidas pela Universidade, bem como alterações nas unidades curriculares. A reunião também viu a aprovação de uma proposta de ação afirmativa que reservaria 5% das vagas do programa de graduação para alcançar pessoas com deficiência e pessoas com deficiência de desenvolvimento em todo o mundo.

O Gerente da UEMS de Campo Grande, o professor doutor Djanires Neto, contou que essa nova unidade é um projeto institucional da universidade que a gestão vem articulando para atender a demanda social e que essa ideia será concretizada a partir do ano que vem, com a oferta desses dois cursos que fortalecerão as áreas de conhecimento e sobretudo os projetos que geram impactos positivos na sociedade e nos demais bairros da região.

“No caso das Moreninha, conseguiremos atender cerca de 60 mil pessoas que moram ali na região. Para a oferta desses cursos, será feita uma reestruturação para que possamos atender com qualidade os novos alunos, entra essa estruturação incluem a coordenadoria, secretaria acadêmica, adaptação das salas, biblioteca, laboratórios de ensino e aprendizagem. Então com toda certeza a universidade leva a estrutura necessária assim como acontece com outras unidades do Estado”, explicou.

A secretária da SED (Secretaria Estadual de Educação), a professora Maria Cecilia Amendola da Motta conta que a abertura desse polo é uma iniciativa que promove um alcance ainda maior da oferta do Ensino Superior na Capital e que leva novas possibilidades para os nossos jovens que desejam entrar na vida acadêmica.

“Com a instalação de um polo da UEMS na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, os estudantes da região das Moreninhas, que desejam ingressar no ensino superior, não precisam mais que se deslocar para tão longe a fim de terminar os estudos. É uma localidade que já conta com a oferta da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, Médio Integral, Profissional e o que estava faltando era uma universidade”, disse.

A escola O diretor da Escola, Eduardo Francisco de Oliveira, conta que a vinda desse polo da universidade acaba se tornando muito estratégica para quem mora na região, já que a matriz fica a 21 quilômetros do bairro e isso acaba dificultando que novos alunos ingressem na graduação, e que esse polo mais próximo pode incentivar mais pessoas a darem o primeiro passo para o início da vida acadêmica.

“Hoje aqui na escola temos cerca de 95 alunos concluindo o terceiro ano do ensino médio, a nossa expectativa e de que 10% desses alunos ingressem em um desses dois cursos que serão oferecidos aqui na escola. A vinda da UEMS aqui para a escola é muito estratégica, tanto para o desenvolvimento dos nossos alunos quanto para a região. O que temos hoje atende nossa necessidade, vamos ceder a sala de tecnologias e biblioteca também, mas acredito que a UEMS trará alguma melhoria com livros mais avançados e diversas outras coisas que a universidade necessite, e isso trará beneficio aos nossos alunos do ensino médio”, pontua o diretor e complementa ainda que com a vinda da universidade pode ser sugerido até mesmo o curso de mestrado para os professores da escola.

“Posteriormente, com o desenvolvimento dessas salas, podemos até sugerir algum curso de mestrado para nossos professores, trazendo aperfeiçoamento e uma formação complementar para quem está aqui todos os dias ensinando nossos alunos”.