7/9: Conservadores organizam motociata e Marcha para Jesus

Vários grupos se concetram em Campo Grande e outros organizam caravanas para ir a Brasília

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Movimentos conservadores de Mato Grosso do Sul organizam motociata, carreata e Marcha para Jesus em 7 de Setembro, Dia da Independência. Em Campo Grande, os eventos ocorrem desde o período da manhã até a tarde.

O candidato ao Governo do Estado, Capitão Contar (PRTB) promoverá junto com os demais movimentos de rua, motociata em Campo Grande. O deputado estadual, bolsonarista, João Henrique Catan (PL), que tem um boneco gigante do presidente Jair Bolsonaro (PL), em seu comitê de campanha, também participa do manifesto em carreata.

Catan fica em Campo Grande, e estará em carreata na Afonso Pena. “Neste 7 de setembro, mais uma vez, estaremos nas ruas, não só para comemorar o bicentenário da Independência, mas para defender nosso direito à liberdade, ao reequilíbrio das forças constitucionais, o respeito às leis, à família, à Pátria.

Ir para as ruas se manifestar é um ato legítimo e é onde também posso, não só reivindicar, mas falar sobre meu trabalho como candidato à reeleição” Sobre a motociata, o deputado Capitão Contar diz que a expectativa é que venham simpatizantes e patriotas de diversas cidades sul-mato-grossenses.

Além de comemorar a independência do Brasil, o movimento apoia a candidatura ao governo do Capitão Contar em Mato Grosso do Sul e a reeleição do presidente Bolsonaro, pela garantia da liberdade e pela transformação que precisa continuar no país, sem retrocessos.

“O 7 de setembro será a virada de chave a menos de 30 dias da eleição, não será a onda Bolsonaro, será um tsunami, de patriotismo e esperança por renovação na política de MS”, disse Capitão Contar. A manifestação deve reunir manifestantes a pé, de carro e moto, e os organizadores dizem que são bem-vindas todas as pessoas, independente do veículo de locomoção.

Percurso Motociata – O percurso, será o tradicional dos últimos anos. No entanto, foi feita uma alteração nos horários. Para motos e bicicletas a concentração será a partir das 14h, no estacionamento do Yotedy.

Os carros estarão concentrados a partir das 14h, na Via Park e os pedestres, no QG do Capitão, em frente ao Aquário do Pantanal. O empresário e candidato a deputado federal, Tiago Grego (PRTB) de 35 anos, destacou ao Jornal O Estado que é um dos organizadores da motociata, junto a Contar.

Ele diz que são esperadas a participação de 3 mil motos, 1,2 mil carros e centenas de manifestantes. A expectativa é que o evento reúna 10 mil pessoas. “Estamos fazendo esse chamado para a população, porque sabemos que este ano a luta vai ser difícil. A gente decidiu ir para as ruas. Quem está querendo a melhoria do nosso país, tem que estar junto para fortalecer, e até mesmo pra mostrar pras grandes mídias a força que o presidente Bolsonaro tem. É muita gente na campanha dele e ajudando nessa reeleição.”

O candidato afirma que o grupo do PRTB estará em eventos de direita o dia todo, para fazer campanha e apresentar seus projetos à população. “Hoje sou candidato a deputado federal, mas sempre fui ativista de direita, junto com o Capitão Contar, que vem para o governo de Mato Grosso do Sul. O evento é aberto, livre para todos os candidatos de direita que quiserem estar lá e participar”, disse Grego que garante um evento “superdemocrático”.

Ele informou que toda a população está convidada, e motos de baixas cilindradas também serão bem-vindas. “Pode ir de bicicleta, a pé, de moto de pequena cilindrada, de alta cilindrada, pode ir de carro, do jeito que quiser. O importante é ir! Nós precisamos que as pessoas tirem o bumbum do sofá e vão se manifestar para mostrar realmente que nós precisamos da mudança no nosso país, e de uma política diferente.”

Concentração na Cidade do Natal – A candidata a deputada federal Dra. Sirlei Ratier (PP), e que é coordenadora do movimento QG do Bolsonaro, afirma que participará das movimentações, e que seu grupo estará na Cidade do Natal a partir das 15h.

Ela afirma que os manifestantes desse local ficarão parados ali defendendo pautas como: combate ao comunismo e apoio a Bolsonaro.

“O Brasil inteiro está se mobilizando, é uma pauta nacional e importantíssima. Vamos fazer um movimento parado nos Altos da Afonso Pena, em frente a Cidade do Natal. Vamos rememorar a grandiosidade que foi o 7 de Setembro no passado. Os patriotas daqui optaram para ir a São Paulo ou Brasília. E eu resolvi ficar. Campo Grande é uma Capital e não podemos deixar desassistida. Da última vez, um terço de Campo Grande estava nas ruas, foi uma coisa linda de se ver.”

Sirlei é conhecida por organizar e sempre estar à frente de manifestos de movimentos conservadores em Campo Grande. “Campo Grande é uma cidade pujante, patriota e chega junto! Tenho certeza que Campo Grande estará em peso no 7 de Setembro, os campo- -grandenses são patriotas.”

Marcha para Jesus – A Marcha para Jesus ocorre na Praça do Rádio Clube, Centro de Campo Grande no período da tarde, 14h. A organização é do Conselho de Pastores de MS, sob a presidência do candidato a deputado federal, Pastor Wilton Acosta (Republicanos).

Acosta afirma que a Marcha para Jesus passou a ser feita em 7 de setembro para avalizar os lemas Deus, Pátria, Família e Liberdade. Segundo ele, a orientação aos fiéis é que votem em acordo com os preceitos cristãos.

“Nós orientamos para votarem a favor da vida, e em candidatos que estejam coerentes com o que os cristãos acreditam. Então, estamos fazendo esse despertar da consciência para que os fiéis consigam eleger um representante que realmente os representem em seus valores.”

O candidato a deputado estadual, Coronel David (PL) ainda não confirmou se vai ficar em Campo Grande ou viajar até Brasília. Já o candidato a deputado federal, conhecido como “gordinho do Bolsonaro”, Rodolfo Nogueira (PL) informou através da assessoria, que deve ficar em Dourados, com sobreaviso para ir a Brasília, caso seja acionado.