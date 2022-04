Moradores da Capital correm para garantirem o peixe da Sexta-Feira Santa

O campo-grandense segue na manhã de hoje (14) em busca do peixe para a celebração da Sexta-Feira Santa de amanhã (15). O feriado é marcado pelo consumo de pescado e restrição de carne vermelha dos pratos para os fiéis católicos.

Na Peixaria do Mercadão Municipal Antônio Valente, os favoritos do consumidor são o filé de pintado e o pacu recheado, que se encontrava em promoção a partir de R$ 39,90. Na peixaria do mercadão o movimento era intenso, com filas para controlar a entrada, saída e pagamento.

Ontem (13), por conta das fortes chuvas o movimento de consumidores foi lento e com o tempo firme de hoje é esperado que a clientela aumente.

A peixaria do Mercado Municipal irá funcionar até 12h de amanhã (15) para que a população da Capital consiga garantir o almoço da Sexta-Feira Santa.