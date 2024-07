Ministros retornam a MS para acompanhar trabalhos de combate aos incêndios no Pantanal

Na manhã desta terça-feira (16) o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhará a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Waldez Góes, em uma visita a Corumbá.

A comitiva fará um sobrevoo para verificar a situação das áreas atingidas pelos incêndios no Pantanal de MS, além de acompanhar os trabalhos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do Corpo de Bombeiros.

Em publicação em uma rede social, a ministra Simone Tebet disse que, até o momento, o governo federal liberou R$ 137,6 milhões para o combate aos incêndios no Pantanal e que as medidas tomadas reforçam os trabalhos dos ministérios para proteger o bioma.

