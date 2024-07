Novo presidente e vice do TRE-MS são empossados em sessão solene

Desembargadores exercerão os cargos em complementação ao biênio da atual administração

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) realizou, na noite dessa segunda-feira (15), a sessão solene que empossou o desembargador Carlos Eduardo Contar, como novo presidente da Corte Eleitoral, e o desembargador Sideni Soncini Pimentel, como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Os magistrados assumem os cargos em complementação ao biênio da atual administração, que se encerrará em janeiro de 2025.

A solenidade, realizada no plenário do tribunal, contou com a presença de autoridades, membros do judiciário, e representantes da sociedade civil e foi presidida pelo juiz federal do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), Dr. Ricardo Damasceno.

Contar sucede o desembargador Paschoal Carmello Leandro, que se aposentou.

Desembargador Carlos Eduardo Contar

Aprovado em concurso público, assumiu o cargo de Promotor de Justiça Substituto em 1986. Em 2001, foi promovido ao posto de Procurador de Justiça, atuando, entre outras funções, como coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural.

Ingressou na magistratura como desembargador na vaga correspondente ao quinto constitucional reservada ao Ministério Público, em 2007. Em 2019 assumiu a função de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/MS). Em janeiro de 2021, assumiu a presidência da Corte.

Na Justiça Eleitoral atuou como Promotor Eleitoral na 8ª ZE, em Campo Grande, durante os anos de 1998 e 1999. Em 2015, foi empossado como membro substituto do TRE-MS na classe de desembargador, sendo reconduzido ao cargo em 2018. Em maio de 2023, foi eleito vice-presidente da Corte Eleitoral.

Desembargador Sideni Soncini Pimentel

O Desembargador Sideni Soncini Pimentel é paulista de Jales, interior de São Paulo. Ingressou na magistratura como juiz substituto na comarca de Porto Murtinho, em 1981. No mesmo ano, foi removido para a comarca de Coxim, de igual entrância.

Em 1987, novamente por merecimento, foi promovido para a 7ª Vara Criminal da Capital, passando a atuar em comarca de entrância especial. Em 1990, a pedido, foi removido para a 12ª Vara Cível e posteriormente designado para judicar na 7ª Vara Cível, onde permaneceu até julho de 2008 quando, por antiguidade, foi promovido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça.

Mesmo antes da promoção que o levou para o segundo grau, o magistrado já havia atuado no Tribunal Pleno como convocado para exercer as funções de desembargador, durante vacância do cargo e em substituição.

Com TRE-MS