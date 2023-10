Rose admite conversa com partido da Prefeita da Capital para 2024

O pleito de 2024 para assumir a cadeira da prefeitura da Capital é o mais cobiçado e a presidente da Sudeco e ex-deputada Federal, Rose Modesto (União Brasil) ,não negou ter o seu nome como uma das opções do partido e adiantou que estão conversando com outros partidos para definir o rumo em 2024.

Rose não negou sua trajetória política e deu a ela a razão de aparecer nas últimas pesquisas. “É natural que o meu nome esteja em todas as discussões e todas as pesquisas, é natural pela expressão de votos que tive, mas é uma decisão que o União Brasil só vai tomar em fevereiro do próximo ano. Já conversamos com o PP da prefeita Adriane Lopes PT, PSDB, MDB”, defendeu a Rose.

A ex-deputada também defendeu a importância das pesquisas como norte para planejarem o futuro. “Tem novas lideranças entrando agora para o União Brasil e temos que medir ouvindo a população, eu confio nas pesquisas para dar um norte, ela não garante que vá ganhar ou perder, mas defende o norte a ser seguido e diante delas e dos novos quadros internos do partido tomaremos nossa decisão.