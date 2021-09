Ministra Tereza Cristina anuncia “kit agro” de R$ 164 MI para MS

Foram garantidos R$ 164 milhões para Mato Grosso do Sul investidos no “kit agro” com motoniveladora, pá carregadeira, caminhão basculante e uma escavadeira. A garantia foi feita pela Ministra da Agricultura Tereza Cristina nesta quinta-feira (9) durante reunião com comitiva de políticos do Estado, em Brasília.

Os recursos conquistados são R$ 100 milhões do Governo Federal e R$ 64 milhões do Governo Estadual. As máquinas serão entregues em todas as cidades do Estado, cada município vai receber ao menos um maquinário destinado para a agricultura.

“Estamos trabalhando em parceria com a linha amarela, de maquinários, serão valores divididos de R$ 100 milhões do Governo Federal e R$ 64 milhões do Governo Estadual e será feito o anúncio dos convênios por parte do Governo do Estado, todo mundo vai receber ou uma coisa ou outra para montar o kit e todos terem a linha amarela. Acreditamos que em especial em assentamento é uma grande demanda e vai auxiliar muito”, destacou a ministra.

Além disso, Tereza Cristina lembrou que será feita a titulação de terras para atender aos assentados. Para o deputado estadual Neno Razuk (PTB), a reunião teve bons resultados. “Ficamos felizes porque todos os prefeitos vão receber esse apoio. A ministra Tereza Cristina tem se mostrado uma grande parceira de nosso Estado”, afirmou o deputado.

brincadeira

De bom-humor, Tereza brincou com o vice-prefeito de Naviraí, Marcio Araguaia (PTB). “Não vai pedir nada?”. Aproveitando a deixa, Araguaia agradeceu todo o esforço do Ministério da Agricultura para atender as demandas, mas nada pediu.

A comitiva em Brasília junto ao deputado Razuk, estava composta por pelos prefeito André Nezzi de Caarapó, de Nova Alvorada Do Sul Paleari, Rogério de Tacuru e Henrique de Terenos, além do já citado vice-prefeito de Naviraí Márcio Araguaia, também estavam: a vereadora de Amambaí Janete Colman, vereador de Dourados Marcos Sepriva, a vereadora Liandra da Saúde, de Ponta Porã o vereador Farid Afif, de Paranhos os vereadores Kim e Milton e vereadora Nicinha de Bodoquena.

