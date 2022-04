Mesmo previsto em lei, idosa acamada não recebe vacina da COVID

A filha de Maria das Dores Pereira de Souza, de 81 anos está esperando desde o mês de janeiro a visita dos profissionais da saúde do município para aplicação da quarta dose de vacina da COVID-19 na idosa. Acamada e recém gastrotomizada, a paciente não tem condições de ir a uma unidade de saúde para se imunizar e aguarda visita desde então.

Em contato com O Estado Online, a professora Maria Pereira de Souza, 56 anos informou que no início do ano solicitou a agente de saúde que atende sua região no bairro Jardim das Nações que a mãe precisava tomar a quarta dose da vacina, mas que não tinha condições de se locomover e precisava da visita. Desde então a filha da idosa aguarda a visita mas não houve sequer um contato da saúde.

Em nova visita da agente, a filha questionou a longa demora e recebeu a informação de que o nome da mãe já havia sido dada a unidade de saúde da região. Por conta da demora a filha resolveu ligar na UBS (Unidade Básica da Saúde) Dr Jorge David Nasser – Jockey Club.

“Fui informada pela unidade que foi solicitado um veículo para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e a solicitação foi tinha sido atendida ainda. Eu questionei o tempo de quase três meses e então fui rebatida de que a demora seria porque estavam esperando a liberação da vacina da Influenza para aplicação das duas juntas, mas a médica da minha mãe não autorizou a aplicação das duas juntas”, explicou a filha.

Por conta da demora, Sônia ofereceu locomoção ao profissional da saúde para que a mãe não ficasse desamparada, mas recebeu uma negação. “Eles disseram que o profissional da saúde só pode fazer a visita em veículo oficial, minha mãe fez gastrostomia, é perigoso tirar ela de casa e arrancar o tubo”, lamentou, enfatizando que não existe a possibilidade de retirar a mãe de casa para se vacinar.

A professora lamenta a falta de agilidade da saúde a respeito com os pacientes acamados e a falta de informação com quem espera. “A gente se sente desassistido, a falta de informação deixa a gente pensar no que esta ocorrendo, se ao menos ligassem, desse uma data, ficaríamos menos apreensivos”, destacou dizendo que a casa nunca está só e a qualquer momento teria alguém para atender.

Em fevereiro de 2021 a Sesau recebeu do gabinete dos vereadores a cedêcia e carros e motoristas para levar profissionais da saúde até casa de idosos acamados. O apoio logístico começou em 21 de janeiro de 2021 quando as vacinas começaram a serem aplicadas. A Câmara também deu suporte logístico para a Sesau em 2020 para vacina contra gripe H1N1.

O Estado Online entrou em contato com a Sesau para entender o motivo da demora no atendimento, mas até o fechamento desta matéria não havia resposta.