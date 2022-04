Coletivo Tarja Preta fala sobre o espetáculo “Enquanto eu puder” ao podcast do O Estado Play

Os entrevistados da Central de Podcasts do O Estado Play, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, Frebaro, Carmem e Vini, participaram na terça (29/03) de um bate-papo ao vivo para as nossas plataforma digitais e retornam nesta sexta 8 de abril. Eles falaram sobre o início do grupo e o espetáculo “Enquanto eu puder” do coletivo Tarja Preta.

O coletivo foi criado em 2015, com um grupo composto inicialmente por Clucia Andrade, Eva Vilma, Fábio Godim, Elias Borges e Raquel Dias. Os poetas e escritores se reuniram e formaram o coletivo Tarja Preta, que vem ocupando novos espaços em Campo Grande (MS).

O grupo fez a junção da poesia, teatro e música, que antes eram tratados de formas individuais. A integração dessas artes, fez com que a literatura chegasse a novos lugares. Carmem diz que houve resistência dentro do coletivo na inserção da poesia em ambientes, cujo a forma de arte, eram diferentes das quais o grupo trabalhava. Com a facilidade e inserção em outros meios, o Tarja Preta expandiu e trouxe novos olhares à literatura, englobando novas artes e espaços.

O coletivo fará a pré-estreia do espetáculo “Enquanto eu puder” dia 10 de abril no Laricas Cultural. A apresentação é voltada à literatura, que será abordada por meio da dramatização das obras de grandes artista nacionais e internacionais. Vini, um dos integrantes do coletivo, diz que a atração celebra à literatura, e que também, tem misticidade. Ao ser questionado sobre o que terá na apresentação, ele conta que também haverá homenagens a divindades de matrizes africanas e muito mais.

Por Júlia Barreto.