Mesmo com Lei Seca, mais de 500 condutores são multados por embriaguez em 5 meses na Capital

Nos primeiros meses de 2024, infração foi responsável pela prisão de 73 motoristas

Trânsito não para de fazer vítimas, em Mato Grosso do Sul 101 pessoas morreram no Estado em decorrências de acidentes. De primeiro de janeiro a 19 de junho 21 pessoas vieram a óbito em Campo Grande devido aos acidentes.

Uma das inflações que mais causam acidentes é a embriaguez ao volante só em Campo Grande 73 motoristas foram presos por dirigir sob efeito de álcool, segundo o BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito).

No último domingo (16), motorista de 27 anos que dirigia embrigado acabou perdendo controle do veículo e batendo em um poste na Avenida Afonso Pena em Campo Grande. A passageira de 25 anos uma médica recém-formada acabou morrendo devido à gravidade do acidente.

Para tentar frear as mortes por embriaguez ao volante em 2008 a Lei Seca foi criada e nesse mês de junho completa 16 anos. A lei, que zerou a tolerância para quem dirigisse após consumir álcool, ajudou a reduzir o número de acidentes por motoristas embriagados. No entanto, esse problema ainda é um desafio grande no Brasil. É o que indica um levantamento da fintech Zapay, que constatou um aumento de 35,29% nas multas por direção e álcool de janeiro a maio deste ano.

De acordo com o Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), a Lei Seca estabelece que motoristas flagrados dirigindo nessas condições podem receber multas que ultrapassam os R$ 19 mil. Considerada uma das infrações mais graves do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da multa, o condutor pode ser suspenso de dirigir, ter seu veículo retido e até mesmo ser preso.

Ainda de acordo com o Detran foram 522 multas lavradas por dirigir sob a influência de álcool de Janeiro a Maio só na Capital. Diariamente a polícia de trânsito está nas ruas de Campo Grande realizando blitz para tentar inibir o aumento de acidentes na Capital.

Segundo levantamento da PRF, a combinação de álcool e direção matou 77 pessoas em 1.507 sinistros(acidentes) registrados entre janeiro e maio deste ano. Já na comparação entre 2023 e 2022 PRF informa que casos caíram

O número de mortos e de sinistros de trânsito causados pela ingestão de álcool pelo motorista aumentou, respectivamente, 22% e 7% nas rodovias federais brasileiras em 2024.

Segundo levantamento feito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) a pedido da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, 77 pessoas perderam a vida em 1.507 acidentes ocorridos entre janeiro e maio deste ano. No mesmo período do ano passado, 63 pessoas morreram em 1.409 sinistros.

Por Thays Schneider

