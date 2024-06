De um lado, festa, do outro, destruição: incêndio ‘rouba a cena’ no São João de Corumbá

A primeira noite do tradicional Arraial do Banho de São João em Corumbá, foi marcada pelo incêndio no Pantanal. Imagens estão circulando na internet, mostram a festa de um lado e as chamas do outro. O momento foi registrado na noite dessa sexta-feira (21).

Cenas de destruição se mostraram em tempo real para milhares de pessoas que compareceram ao Porto Geral de Corumbá, palco principal das atividades que levaram, o rito de banhar o santo nas águas do Rio Paraguai, a ser reconhecido como patrimônio imaterial nacional pelo IPHAN.

A perplexidade tomou conta das redes sociais em fotos e vídeos impressionantes e assustadoras, a poucos metros do local.

Veja o vídeo