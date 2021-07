Medina vai para a semi do surfe em mais um Brasil x Japão

Gabriel Medina está nas semifinais no surfe das Olimpíadas. E com direito a melhor onda da competição até agora. O brasileiro conseguiu a primeira nota 9 dos Jogos e superou o francês Michel Bourez nas quartas.

Mas, de novo, o duelo foi com certa emoção! Medina liderou durante todo o tempo, mas Bourez conseguiu um tubo nos minutos finais que quase virou a bateria. No fim, o brasileiro venceu por 15.33 a 13.66.

Até agora, a maior nota das Olimpíadas era do já eliminado Kolohe Andino (EUA), que tirou 8.50 nas oitavas de final durante a última madrugada. E Medina já conhece o rival nas semifinais: será o japonês Kanoa Igarashi, outro velho conhecido do circuito mundial.

O curioso é que será mais um duelo contra o Japão em um esporte que é chave para as pretensões do Brasil no quadro de medalhas. Até agora, os japoneses levaram a melhor no skate street feminino e masculino. Agora, porém, a expectativa é que tudo mude! As semifinais e as disputas de medalhas acontecem até o fim da madrugada brasileira.

(Com informações ESPN)